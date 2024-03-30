Murat Kurum salona ‘bozkurt işareti’ yaparak girdi, alkış tufanı koptu

Murat Kurum, İstanbul’da Beyoğlu Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Türkiye Kamu-Sen’in sahur programına katıldı. Kurum’un salonda bulunanları bozkurt işaretiyle selamladığı anları MHP’nin İstanbul İl Başkanlığı sosyal medyada “Bir bozkurt yap dünya görsün” görsün notuyla paylaştı.

Programda konuşan Kurum, AKP olarak her zaman çalışanın ve emekçinin yanında olduklarını, 1 Nisan sonrası belediyede de aynı hassasiyetle hareket edeceğini belirtti.

Murat Kurum, konuşmasında MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş ve BBP’nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’na da yer verdi.

ATATÜRK, TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU VURGUSU

“İstanbul Peygamber Efendimizin müjdesi, şanlı komutanların, şairlerin ve dava adamlarının hayallerini süsleyen şehir” diyen Kurum, “Bu şehir Sultan Fatih'in emanetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabaladığımız şehirdir. Bu şehir başbuğ Alpaslan Türkeş'in, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Bu şehir bize, 22 yıldır gecesini gündüzüne katan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız."