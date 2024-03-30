Seçime 1 gün kala AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin adayına şoke eden tehdit

Kaynak: Haber Merkezi
Seçime 1 gün kala AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin adayına şoke eden tehdit
AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Yeniden Refah Partisi’nin Bahçelievler Adayı Metin Türk’ü telefonda tehdit etti. Bahadır, “Senin kafanı kırarım. Senin her astığını kaldıracağım, kaldırmazsam adam değilim. Sen adam mısın? Gelirim seni fena yaparım. CHP’den para aldığını bilmiyor muyum ben senin? Şerefsiz herif” ifadelerini kullandı.

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ÜMİT KARADAĞ / YENİÇAĞ

Yeniden Refah Partisi’nin Bahçelievler Adayı Metin Türk, Bahçelievler Belediyesi tarafından seçim için astığı pankartların kaldırıldığını iddia etti.

Bunun üzerine Türk, Bahçelievler Belediye binası önüne giderek, Başkan Hakan Bahadır’ı aradı.

“SENİN KAFANI KIRARIM”

Türk’ün telefonuna yanıt veren Başkan Bahadır “Kavga çıksın diye uğraşıyorsun. Senin ne deli olduğunu biliyorum. Senin gibi bir deliyle uğraşmayacağım. Sen git akıl hastanesine… Senin kafanı kırarım. Senin her astığını kaldıracağım, kaldırmazsam adam değilim. Sen adam mısın? Gelirim seni fena yaparım” diye konuştu.

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“ŞEREFSİZ, CHP’DEN PARA ALDIĞINI BİLİYORUM”

Yeniden Refah’ın Adayı Metin Türk’ün CHP’den para aldığını ileri süren Başkan Bahadır, “CHP’den para aldığını bilmiyor muyum ben senin? Şerefsiz herif, Özgür Çelik’ten para almadın mı?” ifadelerini kullandı.

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“PARA ALDIĞIMI İSPATLARSAN BUGÜN ÇEKİLİRİM”

Türk ise Bahadır’ın iddialarına şöyle cevap verdi:

Benim pankartlarımı söktürüyorsun. Bahçelievler Belediyesi’nin kapısında bekliyorum. Bana adamlık öğretiyorsun ya gel bekliyorum. Para aldıysam ispatla bugün seçimden çekiliyorum.

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