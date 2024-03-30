Hakan Bayrakçı’dan Behzat Ç’ye kötü haber

Geçtiğimiz yıl genel seçim sonuçlarını bilen tek anket şirketi olan SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı, Gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalına konuk oldu. Ankara Keçiören’deki yarışı ilginç bulduğunu söyleyen Bayrakçı, son araştırmasından dikkat çeken bilgiler paylaştı.

“CHP, BELEDİYECEĞİLİĞİ BİLEN BİRİSİNİ ADAY YAPMALIYDI”

“Etimesgut ilginç olduğu için ölçtüm” diyen Bayrakçı, “Türkiye çapında tanınmış bir sanatçı, orada aday olduğu için ölçtüm. Benim araştırmalarımda seçimi mevcut başkan kazanıyor. CHP, Etimesgutlu ya da Ankaralı birini, belediyeciliği biraz bilen birini aday yapsaydı daha etkili olabilirdi. Puanlar yakın, 2-3 puan farkla da olsa mevcut belediye başkanı seçimi kazanacak gözüküyor” ifadelerini kullandı.