Hakan Bayrakçı’dan Behzat Ç’ye kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Bayrakçı’dan Behzat Ç’ye kötü haber
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara Keçiören’den CHP’nin adayı olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu’yla ilgili son araştırmasından bilgiler paylaştı.

Geçtiğimiz yıl genel seçim sonuçlarını bilen tek anket şirketi olan SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı, Gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalına konuk oldu. Ankara Keçiören’deki yarışı ilginç bulduğunu söyleyen Bayrakçı, son araştırmasından dikkat çeken bilgiler paylaştı.

CHP, BELEDİYECEĞİLİĞİ BİLEN BİRİSİNİ ADAY YAPMALIYDI”

“Etimesgut ilginç olduğu için ölçtüm” diyen Bayrakçı, “Türkiye çapında tanınmış bir sanatçı, orada aday olduğu için ölçtüm. Benim araştırmalarımda seçimi mevcut başkan kazanıyor. CHP, Etimesgutlu ya da Ankaralı birini, belediyeciliği biraz bilen birini aday yapsaydı daha etkili olabilirdi. Puanlar yakın, 2-3 puan farkla da olsa mevcut belediye başkanı seçimi kazanacak gözüküyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Seçime 1 gün kala AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin adayına şoke eden tehdit
Seren Serengil: İnşallah o tarihe kadar Suriyeliler ülkeyi terk eder
Ümit Özdağ neden ‘erken seçim geliyor’ dedi, tarih verdi
Ünlü gıda devi iflas bayrağını çekti! 200 şube kapatıldı binlerce kişi işsiz kaldı
Bayram öncesi emekliyi çok kızdıran 'müjde'
Son Haberler
Survivor Emre eşinden boşanıyor mu? 'Aleyna'dan uzak dur' demişti. İlk açıklama geldi Magazin
Survivor Emre eşinden boşanıyor mu? 'Aleyna'dan uzak dur' demişti. İlk açıklama geldi
10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? Gündem
10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır?
Soluna bakmadan karşıya geçmek isteyince arabanın altında kaldı Yerel Haberler
Soluna bakmadan karşıya geçmek isteyince arabanın altında kaldı
Ümit Özdağ Ankara'daki Suriyeli mahallesine 'Ya Gidecekler Ya Gidecekler' şarkısı ile giriş yaptı Gündem
Ümit Özdağ Ankara'daki Suriyeli mahallesine 'Ya Gidecekler Ya Gidecekler' şarkısı ile giriş yaptı
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz kanalda Spor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz kanalda
Hyundai IONIQ 5 N yılın performanslı otomobili seçildi Otomotiv
Hyundai IONIQ 5 N yılın performanslı otomobili seçildi
Dondurulmuş ürünlerde büyük tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin Dünya
Dondurulmuş ürünlerde büyük tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin