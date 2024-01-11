Murat Kurum'dan Gazetecilere ücretsiz Marmaray vaadi. Bakanlığa bağlı Marmaray'ı ücretsiz yapmak için elinizden tutan mı var ?

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Murat Kurum'dan Gazetecilere ücretsiz Marmaray vaadi. Bakanlığa bağlı Marmaray'ı ücretsiz yapmak için elinizden tutan mı var ?
AKP’nin İBB adayı olan Murat Kurum, seçilmesi halinde Marmaray’ın gazetecilere ücretsiz olacağı vaadini verdi. Hali hazırda Marmaray zaten Ulaştırma Bakanlığına bağlı. Kurum’un bu vaadine ‘Elinizden tutan mı var?’ yorumu geldi.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP ve MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı AKP’nin İstanbul Milletvekili olan Murat Kurum oldu.

Adaylığının açıklamasından sonra sahaya inip seçim faaliyetlerine başlayan Kurum, dün Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Burada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile basın mensuplarının gününü kutlayan Kurum, gazetecilere salep ikram etti.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile gazetecilere konuşan Kurum, gazetecilerin çok kıymetli, çok değerli bir iş yaptıklarını ifade etti. Haber takibi yapabilmek adına Filistin’de hayatını kaybeden 100 gazeteciden bahseden Kurum İstanbul hakkında projelerin de yine basın sayesinde kamuoyuna ulaştığını belirtti.

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ÜCRETSİZ MARMARAY VAADİ

Konuşmasından sonra bir gazetecinin Murat Kurum’a, metrobüslerin metroların kullanımında ücret ödemediklerini ancak Marmaray’a gelince ücret ödediklerini, bu konu hakkında Ulaştırma Bakanı ile görüşmesini rica ettikten sonra Kurum, bu konu hakkında şimdiden söz verdiğini açıklayarak İstanbul’daki tüm ulaşım araçlarının gazetecilere ücretsiz olacağını açıkladı.

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MARMARAY ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA BAĞLI

Bu açıklamadan sonra akıllara takılan soru ise şu oldu:

İstanbul’da İBB’ye bağlı olan ulaşım araçlarında basın kartı olan gazeteciler zaten ücretsiz bir şekilde seyahat edebiliyor.

Kurum’un vaat ettiği Marmaray ise doğrudan Ulaştırma Bakanlığına bağlı.

İktidar Partisinin İBB adayı olan Kurum’un vaadinin yapılması için sadece Bakanlığın atacağı bir adımın yeterli olması akıllarda şu soruyu oluşturdu:

“Marmaray’ın ücretsiz olması için elinizden tutan mı var?”

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