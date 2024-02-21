Murat Kurum’dan İBB’ye: İstanbul'daki sıkıntı milli güvenlik meselesidir

Kaynak: AA
Murat Kurum’dan İBB’ye: İstanbul'daki sıkıntı milli güvenlik meselesidir
İBB adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm ve deprem konusunda İBB’yi eleştirdi.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kurum açıklamalarında İstanbul'daki deprem riskini ve CHP'li yöneticileri eleştirdi. İstanbul’daki deprem gerçeğien vurgu yapan Kurum, bilim insanlarının uyarılarına dikkat çekti.

"İSTANBUL'DAKİ SIKINTI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Depremin ciddiyetini belirten Kurum, 1,5 milyon riskli konuttan 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı.

Kurum, CHP'li yöneticilerin bu konuda yeterince duyarlı olmadığını iddia ederek “1 Nisan sabahı görevi bırakacak CHP'li başkan '650 bin konut olmasa da olur.' diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor. Bu yöndeki projeleri yatırımları gereksiz görüyor. 5 yıllık süreçte çalıştaydan öteye gidememiş bir kişiden başka bir şey beklemeyiz. İstanbul tüm illere bakar ama Allah göstermesin İstanbul'daki bir sıkıntı milli güvenlik meselesidir böyle tiye alınacak bir iş değildir” ifadelerini kullandı.

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“KİRLİ BİR OYUN DÖNÜYOR''

CHP ve DEM Parti arasında gizli bir iş birliğinin olduğunu iddia eden Kurum şöyle dedi:

Kirli bir oyun dönüyor. Kent uzlaşısı gibi bir kavramın altında kirli bir iş birliğinin senaryo siyasetinin uygulanmaya çalışıldığını hep birlikte görüyoruz ama aslında milletin bunu fark etmesinden korkuyorlar. Pazarlıklarla yaptıklarını iş birliğini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. İlkesiz bir siyasetle seçim sürecini sabote etmeye çalışan bir ittifak var. Milletimiz bur kirli siyaset oyunlarına prim vermemiştir bundan sonra da vermeyecektir.

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