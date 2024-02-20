Süper Kupa Elazığ'a geliyor. Murat Kurum ve Ali Koç hedef göstermişti

Hamza Özalkuş
Süper Kupa Elazığ'a geliyor. Murat Kurum ve Ali Koç hedef göstermişti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un, 'Süper Kupa Finali deprem bölgesinde oynansın' teklifi sonrası gözler Elazığ Stadı'na çevrildi.

Elazığ Atatürk Stadı'nın kusursuz zemini dikkat çekiyor.

Elazığspor'un iç saha maçlarını oynadığı stadyum, Twitter'da sporun popüler sayfalarından BBO Sports tarafından da övüldü.

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BBO Sports tarafından yapılan paylaşımda, "3. ligdeki Elazığspor'un zemini, süper lig takımlarının çoğundan daha iyi" denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Süper Kupa Finali Deprem Bölgesi'nde Oynansın" teklifini ortaya attıkları toplantıda bölgenin en hazır stadyumu olarak Elazığ Atatürk'ü gösterdiler.

Elazığlı futbol tutkunları da Süper Kupa Finali'nin Elazığ'da yapılmasını istiyor ve sosyal medya aracılığıyla yetkililere sesleniyor.

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