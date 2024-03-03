Murat kurum’dan İmamoğlu’na yanıt. ‘Siz önce kendi genel başkanızı özgürleştirin’

Bağcılar’da düzenlenen Kastamonu Hemşeri Buluşması’na Murat Kurum’a eşi Şengül Kurum da eşlik etti. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Bağcılar KASDER Şube Başkanı Mahir Karataş, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SİZ ÖNCE KENDİ GENEL BAŞKANIZI ÖZGÜRLEŞTİRİN"

Burada yaptığı konuşmada, Rabia işaretini eleştiren İmamoğlu’na tepki gösteren Kurum, “Kritik bir seçime gidiyoruz. Yarı zamanlı CHP’li mevcut belediye başkanı çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bizim Rabia işaretiyle alakalı ‘Bir parmak eksilterek el sallayanları 31 Mart’ta özgürleştireceğiz’ diyor. Bunlar tıpkı genel başkanları Özgür efendi gibi ağzından çıkanları kulakları duymuyor. Siz önce kendi genel başkanınız Özgür efendiyi özgürleştirin. Her zamanki gibi kibirleri akıllarının önüne geçmiş olacak ki kalkıp milletimizle dalga geçiyorlar, milletimizi aşağılıyorlar. Ya sen bu işareti hiç mi duymadın, ne anlama geldiğini hiç mi öğrenmedin?” diye konuştu.

“İSTANBULLULAR AK PARTİ’MİZİ VE CUMHUR İTTİFAKI’MIZI REKOR BİR OYLA SEÇECEKTİR”

İstanbul’un iş bilmez ellerde olduğunu, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybettiğini belirten Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

“İstanbul’un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Önümüzde İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey apaçık ortadadır.

Bugün seçimde iki taraf var. Bir tarafta milletin yardımına koşanlar, diğer tarafta afet anında tatil beldelerine gidenler var. Bir tarafta İstanbul’umuzun 39 ilçesi için dertlenen, diğer tarafta kemdi geleceği için İstanbul’u kaderine terk edenler var.

Bu anlayışın millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz.

Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konut inşa edenleri seçeceksiniz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul’a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz.

Ya İstanbul’un bütçesini kendi geleceği için harcayanları ya da kenti için harcayanları seçeceğiz. İstanbullular AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakı’mızı rekor bir oyla seçecektir.”