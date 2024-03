Murat Kurum'dan öğrencilere ulaşım vaadi. Toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu kapsamında “Eşsiz İstanbul” tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Kurum'un toplantıda değindiği başlıca konular şöyle:

"İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZDEN TOPLU ULAŞIMDA BİR KURUŞ ALINMAYACAK"

Çocuklar ile ilgili projelerine de değinen Kurum, "Bu şehir, ‘Çocukların İstanbul’u olacak. Göreve gelir gelmez, şu anda 6 yaşa kadar olan ücretsiz ulaşım hizmetini değiştiriyoruz. Artık, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizden de toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacak. İlkokul çağındaki çocuklarımıza da sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz. Tüm devlet okullarımızın temizlik ve güvenlik hizmetlerini biz yapacağız." şeklinde konuştu.

"BU ŞEHİRDE ARTIK HİÇ KİMSE HAKSIZLIĞA UĞRAMAYACAK, İŞTEN ÇIKARILMAYACAK"

İstanbul’da yaşanan tüm eşitsizlikleri bitireceklerini ifade eden Kurum, "1 Nisan’dan itibaren İBB, iyi gününüzde kötü gününüzde, her anınızda hep yanınızda olacak. Bu hedefimizi sosyal belediyecilik uygulamalarımızla, çok kısa bir sürede başaracağız. Her gün sahada; İstanbul’un sosyal belediyecilik yerine, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle yönetilmesine isyan eden on binlerce vatandaşımızla dertleşiyoruz. Dün sokaklarda, bugün bu salonda tarihin ve vicdanın önünde İstanbullulara söz veriyoruz. 1 Nisan’dan sonra haksız yere ekmeğinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek. Bu şehirde artık hiç kimse haksızlığa uğramayacak, işten çıkarılmayacak. Geçmişten bu yana devam eden tüm sosyal destekleri çeşitlendirecek ve artıracağız. Sembolik ve plansız sosyal destek dönemini kapatacak, insanımızın ihtiyacını, kalıcı politikalarla gidereceğiz.’’ şeklinde konuştu.

"BU VATANIN HER KADINI BİZİM KUTSALIMIZDIR"

Kadınların yatırım ve istihdama katkı sunmalarının önünü açacaklarını söyleyen Kurum, "İstanbul’un en büyük gücü; güçlü kadınları ve aileleridir. Biz de, Ailenin ve Kadınların İstanbul’u diyeceğiz. Kadınlar arasında, ev hanımı veya çalışan kadın ayrımı yapmak, yarı zamanlı Belediye Başkanı’na yakışır. Bizim anlayışımızda kadınlar asla ayrıştırılamaz; çünkü bu vatanın her kadını bizim kutsalımızdır. Bu şehrin kadınları güçlü olacak. Yatırım ve istihdama katkı sunmalarının önünü açacağız." dedi.

1 Nisan’dan itibaren tüm kadın girişimcilere 100 bin lira hibe vererek, ‘İstanbul’u Büyütecek Kadınlar’ı destekleyeceklerine vurgu yapan Kurum, "Belediyemizden başlamak üzere, İstanbul’un her yerinde kadın istihdamını süratle artırıyoruz. İşlerini büyütmek istediklerinde pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz. İstanbul’da çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara, yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Yine 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi; yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan ücretsiz faydalandıracağız.’’ sözleri ile kadınlara dair projelerini sıraladı.

"İSTANBUL’UN KADINLARI ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK"

964 mahallede, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler açacaklarını müjdesini veren Kurum, "Şehrin en merkezi yerlerinde yapacağımız Emin Eller Durakları’nda da yavrularımıza göz kulak olacağız. Anne Çocuk Atölyeleri’nde annelerimizin ve yavrularımızın birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacağız. Büyükşehir aracılığıyla istihdam edeceğimiz tecrübeli ekiplerle, güvenilir bakıcı ve yardımcıya ihtiyaç duyan on binlerce vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Kadınlara özel kıraathaneler yaparak, ücretsiz kütüphane ve ikram hizmetiyle; bu mekanlarda kendilerine özel toplantı ve programlar icra etme imkanı sunuyoruz. İstanbul’un kadınları asla yalnız yürümeyecek. Çünkü Murat Kurum daima yanlarında duracak.’’ dedi.



"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE 10 BİN TL BURS VERECEĞİZ"

İstanbul’un gençler için ilmin kapısı, umudun anahtarı, başarıların mekanı olacağını dile getiren Kurum, "Bu şehir, Gençlerin İstanbul’u olacak. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Gençlerimize mevcut öğrenci tarifesine ek olarak, yüzde 40 daha indirim yapacağız. Artık öğrenci bileti 5 lira 18 kuruşa, aylık abonman ise 250 liradan 150 liraya düşecek. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri; yüzde 50’ye varan indirimlerle gençlerimizin emrinde olacak. Bizim dönemimizde hiçbir öğrencimiz; aile hasreti çekmeyecek. Memleketine giderken yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz. Öğrenci evlerinde kalan gençlerimize aylık 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Bu şehirde yuva kurmak zor olmayacak. Bu nedenle 50 bin liralık maddi destekle, yeni evlenecek genç kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Büyükşehir bundan sonra diyetisyenleriyle, danışmanlarıyla, öğrenci koçları ve kütüphaneleriyle; Mekan İstanbul’ları hızla hizmete alacak. Gençlerimiz bol bol kitap okuyacak, araştıracak, sorgulayacak. Bunun için de büyükşehir, kitap ve ücretsiz internet hizmetiyle donatacağımız Kitaphane’leri ve kitap-kafeleri 39 ilçemizde süratle açacak. ‘İBB BİKAHVE’ uygulamamızı üniversite yakınları ve toplu kullanım alanlarında kurarak, gençlerimizin kahvelerini çok uygun fiyatlarla içmelerini sağlayacağız.’’ diyerek gençlerle ilgili yapacaklarından söz etti.

Kurum, gençlerin İstanbul’un yönetiminde sadece söz değil hak sahibi de olacaklarını belirtti. ‘Projem İstanbul’ uygulaması ile gençlerin ‘İstanbul Araştırmalarını’ ayni ve nakdi imkanlarla sahipleneceklerini ifade etti. Gençlerin üretime ve istihdama katkı vermeleri adına ‘ilk işinin sermayesini’ vereceklerini söyleyen Kurum, " ‘İlk işim’ kampanyamızla girişimci gençlerimiz, bizden hemen 100 bin lira hibe alacak ve işine başlayacak. İstanbul’un en merkezi alanlarında ilk ofisin bizden diyerek; tam 100 bin genç girişimcimize; tam donanımlı paylaşımlı ofisler sunuyoruz. Gençlerimiz yeni ofislerinde mesleklerini yapacak, iş stratejilerini buradan yönetecekler. Üniversiteli gençlerimize Belediyenin faaliyetlerinde saatte 200 lira gelir elde edecekleri yarı-zamanlı iş imkânları sunuyoruz ve gençlerimizi asla çaresiz bırakmıyoruz.’’ dedi.