Murat Kurum'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret. ‘İstanbul'da yaşanan fetret devrini bitireceğiz’

Kaynak: DHA
Murat Kurum'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret. ‘İstanbul'da yaşanan fetret devrini bitireceğiz’
AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'na bulunduğu ziyarette İmamoğlu’nu hedef alarak, "Bu şehri ihmal edenlerin, İstanbul'u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz" diye konuştu.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'daki Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

İstanbul Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, Kurum’u karşılayan isim oldu.

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“BU ŞEHRİ İHMAL EDENLERİN İSTANBUL'U BİLE İSTEYE DURDURANLARIN DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ”

Kurum, "Tüm ekibimizle AK Parti ve MHP teşkilatlarımızla hep yollarda, sokaklarda olacağız milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'un tüm ilçelerini 964 mahallesini, İstanbul sevdası ve şuuruyla adımlamaya devam edeceğiz. Milletimize duygularımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Milletimiz bizden beklediği işareti, emin olun her yerde veriyor. Biz bu coşkuyu, bu sevgiyi, bu motivasyonu her yerde görüyoruz. Allah'ın izniyle inşallah milletimizin destekleriyle, dualarıyla bu işaret çerçevesinde 31 Mart gecesi de Cumhur İttifakı'mızla birlikte İstanbul'da yaşanan duraklama, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz ve yeniden yükseliş yeniden diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız. Bu şehri ihmal edenlerin insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul'u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz" dedi.

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“İSTANBUL'U BERABER KAZANACAĞIZ”

Kurum, "Bugüne kadar ülkemizin varmak istediği tüm hedefleri beraber başardık, beraber taşıdık. Şimdi İstanbul seçimlerinde de zafere hep birlikte ulaşacağız. İstanbul'u beraber kazanacağız. Beraber çalışacağız. Beraber hizmet edeceğiz ve tüm milletimizi bu manada kucaklayacağız. Biz bugün göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı, beni burada kendi yuvamda gibi hissettirdiğinizden dolayı. İlginiz, alakanız, motivasyonunuzdan dolayı sizlere ve Ülkü Ocakları'nda yetişmiş her bir kardeşime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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