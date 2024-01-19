Erdoğan'dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması. 'Bay Kemal’i günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılım gösterdi.

Erdoğan toplantıdaki konuşmasında muhalefeti yine 'terörist' olmakla suçladı.

CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır diyen Erdoğan, "Bu zihniyet 18 yıl hapse mahkum olmuş bir siyasetçiyi TBMM'ye taşımak için cezaevlerindeki terör örgüt mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy fazla oy almak için hoyratça çiğnenmedik ilke bırakmadılar" dedi.

'BAY KEMAL'İ YALNIZLIĞA İTTİLER'

Konuşmasında CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin konuşan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. ‘Gel bakalım Muharrem’ dediler, FETÖ taktikleri ile tasfiye ettiler. Bay Kemal’i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP’nin başına Özgür Efendi’yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM’lemek oldu" ifadeleri kullandı.

YALOVA İLÇE ADAYLARINI TANITTI

Erdoğan, konuşmasını sonlandırınca Yalova'nın ilçe adaylarını tanıttı.

Erdoğan; Mustafa Tutuk’un Yalova Belediye Başkanlığı’nı yeniden açıklarken, Altınova’da Regaib Ahmet Özyiğit, Armutlu’da Cengiz Aslan, Çınarcık’ta Numan Soyer, Çiftlikköy’de Doktor Recep Hacı, Termal’de Hüseyin Sinan Acar gibi isimlerin adaylığını ilk kez açıkladı.

Yalova: Mustafa Tutuk

Çınarcık: Numan Soyer

Altınova: Regaib Ahmet Özyiğit

Armutlu: Cengiz Aslan

Termal: Hüseyin Sinan Acar

Çiftlikköy: Recep Hacı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adımızı açıklamıştık, dün de Ankara'da kalan Büyükşehir ve illerimiz adaylarını açıkladık. Böylece 81 ilimizdeki adaylarımızın tamamını belirlemiş olduk. Yalova Başkan adayımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum.

1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biri Yalovadır. Bu büyük yıkımın ardından Yalova küllerinden yeniden doğdu. İl olmasının ardından yeniden toparlanan Yalova, ülkemizdeki en cazip illerden biri olmayı başardı. Amacımız hükümet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. 31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı'na girişimizi Yalovalı kardeşlerimizle yaşayacağız.

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimler bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini, modernleştirme, kalkınma istikametinde değiştirme hükümet ve belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yaratmaktadır.

Bunu ötekilerin yapması mümkün değil. Cumhur İttifakı olarak elimizde bulunan illerimizde çok daha fazla oy alarak hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz.

KILIÇDAROĞLU İÇİN ‘ÜZÜLDÜ’

Bizim yürüttüğümüz siyaset hizmet ve eser siyasetidir. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet 18 yıl hapse mahkum olmuş bir siyasetçiyi TBMM'ye taşımak için cezaevlerindeki terör örgüt mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy fazla oy almak için hoyratça çiğnenmedik ilke bırakmadılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. ‘Gel bakalım Muharrem’ dediler, FETÖ taktikleri ile tasfiye ettiler. Bay Kemal’i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP’nin başına Özgür Efendi’yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM’lemek oldu.

"SINIR ÖTESİ HAREKATLARDAN RAHATSIZLAR"

CHP ve DEM birlikte hareket ediyor, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Milletin lehine ne iş varsa CHP ve DEM birlikte engel olmaya çalışıyor. SİHA'lardan Sınır ötesi harekatlarımızdan, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. İsrail-Filistin arasında ne yazık ki İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, Belediyelerde yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran kadınlarımıza küfür edenler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar.

“31 MART’TA SON OYUNUNUZU OYNUYORSUNUZ”

Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova 31 Mart'a kadar durmadan usanmadan sandıkları patlatarak tüm beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak.

Bunlar parti içindeki kavgalardan fırsat buldukça millete karşı veriyorlar. Milleti kandıran piyasa Atatürkçülerinin kirli yüzü bu iş birliğiyle inkar olmayacak bir şekilde ortaya çıkmıştır. Biz ülkemizi kalkındırmanın ve geliştirmenin peşindeyiz. 31 Mart'tan sonra da bu ittifakla Meclis'te ve belediyelerde ülkeye ve millete nice güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ KAZANIMLARINDAN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Attığımız her adımda gizli veya açık pek çok tezgahla karşılaşıyoruz. Ülkemizin ekonomik işleyişini, her alanda güvenliğini tehdit eden hiçbir gelişme tesadüf değildir. Hepsi aynı kötü niyetlerin yansımasıdır. Amaç Türkiye’yi kazanımlarından uzak tutmaktır.

Her seçim Türkiye’nin özgürlük ve gelecek mücadelesinde yeni bir safhayı temsil ediyor. 31 Mart’taki sandık imtihanında da alnımızın akıyla çıkacağız. Böylece 2028’e kadar tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmeye ayıracağız.