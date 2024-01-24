Ülkü ocağı başkanından MHP’den istifa eden belediye başkanına tehdit. Sinan Ateş detayı ortaya çıktı

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

Tutsoy’un açıklamasında tehditler havada uçuştu. Aday gösterilmeyince MHP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne geçen Adana Pozantı Belediye başkanı Mustafa Çay’ı tehdit ettiği iddia edilen Tutsoy “Olacaklardan biz sorumlu değiliz” dedi.

Öte yandan Tutsoy’un adı Sinan Ateş cinayetine neden olan Mersin’de Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’in başka bir cinayet dosyasında geçmişti.

Tutsoy’un açıklaması şu şekilde:

Milliyetçi Ülkücü Hareketin isminin anlam bulduğu kadim şehrimizden Adana’dan Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı olarak diyorum ki:

Türk siyasetinin Ulu Çınarı MHP’nin gölgesinde filizlenen ve Ülkücü Hareketin içerisinde birtakım konumlara erişen ve kendi ikbal ve istikbalini, şahsiyetini, tüm benliğini MHP’de kazanmış sonra ilk fırsatta hainlik yapma, satma cüretinde bulunanları yakından takip etmekteyim. MHP’nin özgül ağırlığı olmasa sokakta yürüdüğünde selam verilmeyecek adamlar “Ahde Vefasızlık” yapmaktadır.

Adana’da birtakım karanlık gürühlar suyu bulandırma peşindedir. Bu süreçte Ülkücü iradenin gözü hepsinin üzerindedir. Düne kadar MHP ve Liderimizin himayesinde düğme ilikleyenler bugün makamda bayrak değişince kerameti kendilerinde menkul gördüler. Bu dava dualı bir harekettir. Bu dava üzerinde yanlış yapmaya yeltenen, gaflette bulunan bizi yok sayarcasına hesap yapanların hesaplarını BAŞLARINA YIKARIZ. Suyu bulandırmaya çalışanlara, sırt dönenlere, hain olanlara karşı Milliyetçi Ülkücü Hareketin içinde bulunmuş tüm fertlerin, gönül verenlerin bu davayı korumaları herkesin namus borcudur.

Bu Ülkücü iradenin uyarısıdır. Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz. Yeri gelir elimizde kalem olur, yeri geldi mi de Zülfikar bulunur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi Ülkücü Harekete ve Liderimize sadakat ŞEREFİMİZDİR.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş 20 Aralık 2022’de motosikletten açılan ateş sonucu öldürüldü. Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli tutuklandı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de tutuklandı. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk de tutuklananlar arasında yer alıyor.