4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ekrem İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçiyor

Ekrem İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçiyor

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik 'terör' soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 00:31
Takip Et

Murat Ongun, İmamoğlunun 4 Ocak tarihinde yeni açıklamalarda bulunacağını duyurdu

Ekrem İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçiyor
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik açılan 'terör' soruşturmasına ilişkin İmamoğlu'nun yarın (4 Ocak) yeni açıklamalar yapacağını duyurdu.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun açıklamayı yarın (4 Ocak Çarşamba) saat 10.00'da yapacağı bilgisini paylaştı.

"RESMİ BELGELER ÇOK KONUŞULACAK"

Ongun, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hüseyin Korkmazoğlu
4.01.2023 00:59
Konu sadece İBB ve Ekrem İmamoğlu değil. Konu, halka saygılı ve demokrasiye olan inanç. Aklı ve vicdanı olan herkes bu haksızlık ve haydutluk karşısında durmak zorunda.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
1
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
3
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
4
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
5
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
6
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti
﻿New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti
﻿New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti
﻿ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez
﻿ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez
﻿ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez
﻿Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
﻿Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
﻿Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
﻿Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler
﻿Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler
﻿Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.