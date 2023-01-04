Ekrem İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik açılan 'terör' soruşturmasına ilişkin İmamoğlu'nun yarın (4 Ocak) yeni açıklamalar yapacağını duyurdu.
Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun açıklamayı yarın (4 Ocak Çarşamba) saat 10.00'da yapacağı bilgisini paylaştı.
"RESMİ BELGELER ÇOK KONUŞULACAK"
Ongun, şunları kaydetti:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."
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