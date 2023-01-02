İmamoğlu yeni hat konulan 3 iskeleyi açıkladı. Sadece 25 dakika sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir hatlarındaki yeni gelişmeyi 'bir ilk' olarak duyurdu.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, yeni hat konulan 3 iskeleyi açıkladı.
Vapur hatlarında bir ilkin yaşandığını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;
“Aracınızı bırakın, kahvenizi yudumlayarak yol alın! Ortaköy– Beşiktaş – Eminönü hattı vapur seferlerinde bir ilk. Sadece 25 dakika sürüyor. Hafta içi ve Cumartesi günleri günlük 14 sefer, Pazar günleri ise 13 sefer ile hizmetinizde. Bugün başladı.”
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