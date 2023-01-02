2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu yeni hat konulan 3 iskeleyi açıkladı. Sadece 25 dakika sürüyor

İmamoğlu yeni hat konulan 3 iskeleyi açıkladı. Sadece 25 dakika sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir hatlarındaki yeni gelişmeyi duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:34
Takip Et

İmamoğlu 3 yeni hat konulan iskeleyi açıkladı

İmamoğlu yeni hat konulan 3 iskeleyi açıkladı. Sadece 25 dakika sürüyor
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir hatlarındaki yeni gelişmeyi 'bir ilk' olarak duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, yeni hat konulan 3 iskeleyi açıkladı. 

Vapur hatlarında bir ilkin yaşandığını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Aracınızı bırakın, kahvenizi yudumlayarak yol alın! Ortaköy– Beşiktaş – Eminönü hattı vapur seferlerinde bir ilk. Sadece 25 dakika sürüyor. Hafta içi ve Cumartesi günleri günlük 14 sefer, Pazar günleri ise 13 sefer ile hizmetinizde. Bugün başladı.”

Y

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Korkuyorum
2.01.2023 09:37
Güzel proje etkinliği belli edecek. Aynı hatta aynı sürede karadan gidiliyor. Bakalım performansı ne olacak?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
5
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
6
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
7
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.