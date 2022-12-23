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Ali Koç 'Haram geceler' şarkısını söylememek için bunu yapmalı

Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı, Fenerbahçelilerin "Haram geceler" şarkısını söylemek zorunda kalmaması için Ali Koç'un ne yapması gerektiğini yazdı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:11
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Murat Sancak'ın oyununa Ali Koç'un nasıl gelmeyeceğini açıkladı

Ali Koç 'Haram geceler' şarkısını söylememek için bunu yapmalı
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Fenerbahçe harıl harıl stoper arıyor...

İstedikleri oyuncu Adana Demirspor'dan Samet Akaydın....

Çocuk Trabzonlu...

Ancak bizim için memleketi değil;

Yeteneği önemli...

Ancak Samet Akaydın tam bir yeteneksizlik abidesi..

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor kupa maçını izledim..

Sefa Yılmaz'ın ilk Çaykur Rizespor golü öncesi

Rakibi Farouk Miya'ya kafayla pas veriyor... 

İlk yarının sonlarındaki ikinci Çaykur Rizespor golü öncesi;

Avantajlı durumdayken topu rakibi Deniz Hümmet'in ayağına bırakıyor

Adana Demirspor kendi sahasında 2-0 geriye düşüyor...

İkinci yarıda zor bela David Akintola'nın penaltı vuruşu

Ve Emre Akbaba ile Çaykur Rizesporlu Bahadır Öztürk'ün ortaklaşa hamlesinde

2-2'lik beraberliği sağlıyorlar..

Ama Samet Akaydın bu; hiç durur mu?

"İllâ ki Adana Demirspor'u yakacağım" diyor

Ceza sahası içinde Mithat Pala'yı indiriyor;

Bereket Benhur Keser'in penaltı vuruşunu karşılayan kaleci Ertaç Özbir

Hem Samet Akaydın'ı hem de penaltı vuruşunu kurtarıyor;

Maçı uzatmaya götürüyor...

Teknik Direktör Vincenzo Montella dayanamayıp 

Samet Akaydın'ı 91'de kenara alıyor;

Çaykur Rizespor uzatma dakikalarında 2 kontrataktan

Kubilay Kanatsızkuş ve Alberk Koç'la 4-2'lik üstünlüğü yakalarken;

Bir başka Trabzonlu Yusuf Sarı'nın uzaklardan attığı gol

Adana Demirspor'a yetmiyor

Ve kendi saha ve seyircileri önünde 

Alt lig takımı Çaykur Rizespor'a 4-3 yenlierek eleniyorlar..

91 dakika sahada kalan Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın;

Takımını adeta yakan isim olurken;

Adı şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile anılıyor...

Umarım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Futbolcularını pazarlamak için kanal kanal gezen Adana Demirspor'ın Başkanı

Murat Sancak'ın oltasına gelmeyecek kadar akıllıdır...

Göreve geldiği 3 Haziran 2018'den bu yana "doğru bir hamlesini göremediğimiz" Başkan Ali Koç

Umarız Samet Akaydın için madenî 1 lirasını dahi harcamaz..

Aksi takdirde şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan büyük Fenerbahçe'nin taraftarı 

Yine Coşkun Sabah'tan "HARAM GECELER" şarkısını söylemek zorunda kalır...

Bizden uyarması..

Gerisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve arkadaşlarına kalmış....

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