Ali Koç 'Haram geceler' şarkısını söylememek için bunu yapmalı

Fenerbahçe harıl harıl stoper arıyor...
İstedikleri oyuncu Adana Demirspor'dan Samet Akaydın....
Çocuk Trabzonlu...
Ancak bizim için memleketi değil;
Yeteneği önemli...
Ancak Samet Akaydın tam bir yeteneksizlik abidesi..
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor kupa maçını izledim..
Sefa Yılmaz'ın ilk Çaykur Rizespor golü öncesi
Rakibi Farouk Miya'ya kafayla pas veriyor...
İlk yarının sonlarındaki ikinci Çaykur Rizespor golü öncesi;
Avantajlı durumdayken topu rakibi Deniz Hümmet'in ayağına bırakıyor
Adana Demirspor kendi sahasında 2-0 geriye düşüyor...
İkinci yarıda zor bela David Akintola'nın penaltı vuruşu
Ve Emre Akbaba ile Çaykur Rizesporlu Bahadır Öztürk'ün ortaklaşa hamlesinde
2-2'lik beraberliği sağlıyorlar..
Ama Samet Akaydın bu; hiç durur mu?
"İllâ ki Adana Demirspor'u yakacağım" diyor
Ceza sahası içinde Mithat Pala'yı indiriyor;
Bereket Benhur Keser'in penaltı vuruşunu karşılayan kaleci Ertaç Özbir
Hem Samet Akaydın'ı hem de penaltı vuruşunu kurtarıyor;
Maçı uzatmaya götürüyor...
Teknik Direktör Vincenzo Montella dayanamayıp
Samet Akaydın'ı 91'de kenara alıyor;
Çaykur Rizespor uzatma dakikalarında 2 kontrataktan
Kubilay Kanatsızkuş ve Alberk Koç'la 4-2'lik üstünlüğü yakalarken;
Bir başka Trabzonlu Yusuf Sarı'nın uzaklardan attığı gol
Adana Demirspor'a yetmiyor
Ve kendi saha ve seyircileri önünde
Alt lig takımı Çaykur Rizespor'a 4-3 yenlierek eleniyorlar..
91 dakika sahada kalan Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın;
Takımını adeta yakan isim olurken;
Adı şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile anılıyor...
Umarım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
Futbolcularını pazarlamak için kanal kanal gezen Adana Demirspor'ın Başkanı
Murat Sancak'ın oltasına gelmeyecek kadar akıllıdır...
Göreve geldiği 3 Haziran 2018'den bu yana "doğru bir hamlesini göremediğimiz" Başkan Ali Koç
Umarız Samet Akaydın için madenî 1 lirasını dahi harcamaz..
Aksi takdirde şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan büyük Fenerbahçe'nin taraftarı
Yine Coşkun Sabah'tan "HARAM GECELER" şarkısını söylemek zorunda kalır...
Bizden uyarması..
Gerisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve arkadaşlarına kalmış....
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.