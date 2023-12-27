Murat Ülker kazandığı paraları nereye koyduğunu açıkladı. Her yerde fabrikası olan adam nerede evi olduğunu söyledi

Türkiye’nin en zengin iş adamlarından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in dünyanın yer yerinde fabrikaları bulunuyor. Patronlar Dünyası Genel Yayın yönetmeni Toygun Atilla’ya konuşan Ülker nerede evi olduğunu açıkladı. Ülker, tüm seyahatlerinde otelde kaldığını belirterek "Bütün dünyayı geziyorum, her yerde işim var, fabrikam var. Bir tek Türkiye'de evim var. Dünyayı gezsem de her hafta sonu evimde olmaya çalışıyorum" dedi.

KAZANDIĞI PARALARI NEREYE KOYDUĞUNU AÇIKLADI

Ülker, kazandığı paraları yurt dışına götürdüğü yönünde çıkan iddialar hakkında da konuştu. Ülker, dünyaya açıldıklarını ancak yurt dışına sermaye götürmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Dünyaya açılmaya mecburduk. Açıldım. Türkiye'de yaptığımız bütün işlerde ya 1’inciyiz ya da 2'nci. Dolayısı ile bu sektörlerde daha da büyüme şansımız olmadığı gibi Rekabet Kurumu'nun da kuralları var. Bizim için global olmak, dünyaya açılmak bir zorunluluktu. Ayrıca ben yurt dışına sermaye götürmedim. İtibar götürdüm. Kendi ülkemde kazandığım itibar ile dünyaya açıldım"

Toyun Atilla’nın yazısında Murat Ülker’in şu sözleri yer aldı:

“Kendisini "muhafazakâr" olarak asla tanımlamıyor. Bilakis kendisini "Yenilikçi" olarak ifade ediyor.

"Ben yenilikçiyim, muhafazakâr değilim. Hayatımda da işimde de yeni neyse onun peşinden giderim. İslam dini de yenilikçi bir dindir. Ben muhafazakâr değilim ama Müslümanım" diye sözlerini sürdürdükten sonra "Ben neysem oyum" diyerek bu konuya noktayı koyuyor.

YABANCI ÜLKE PASAPORTU YOK

Son zamanlarda Türkiye'de yabancı ülke vatandaşlığı alan iş insanı sayısı oldukça fazla. Ya Murat Ülker?

Başka bir pasaportu var mı?

Yanıtı net: Herhangi bir ülke vatandaşlığım yok. Olmayı da düşünmüyorum"

JETSİZ MİLYARDER

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından. Jeti yok. Belki de bu düzeyde varlığı olup da jeti olmayan ender iş insanlarından.

10-15 yıl önce 2 jetini satmış. Bunu da şöyle açıklıyor: "O jetler beni batıracak diye satmadım. Ama o dönemde yatırım yapmamız lazım, tasarruf yapmamız lazım, işleri düzeltmemiz lazım diye konuşuyordum. Benim bu sözlerimi göstererek anlatmam lazımdı. Jetlerimi sattım"

MEDYA: ALLAH KORUSUN

Merak ettiklerimi soruyorum.

Medya ile ilginiz var mı? Bir gün sizi medya patronu olarak göreceğiz mi?

"Allah korusun" diye yanıtlıyor.

"Ben bisküviciyim. Anlamam o işlerden. Ayrıca medyadan para kazanan yok bildiğim kadarı ile (kahkaha atıyor) "