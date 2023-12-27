Murat Ülker Seçil Erzan'a para kaptıranlara ne yapılması gerektiğini açıkladı. Toygun Atilla şahit oldu

Forbes dergisine göre Türkiye’nin en zengin iş adamlarından biri olan Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker, Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla’ya açıklamalarda bulundu.

Toygun Atilla’nın bir gün Fenerbahçe’ye başkan olacak mısınız sorusuna cevap veren Murat Ülker, "Benim işim değil. Anlamadığım bir işe girip neden başarısız olayım. Ayrıca Fenerbahçe'nin bir başkanı var. Fenerbahçe Başkanlığı'nı hiç düşünmedim ve olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Toygun Atilla’nın Seçil Erzan skandalı ile ilgili yönelttiği soru üzerine sert ifadeler kullanan Ülker, "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var? " dedi.

Söz sözü açtıkça futboldaki şiddeti de konuşuyoruz. Kendine ait internet sitesinde de bu konuda yorumları bulunuyor. Futboldaki bahis olaylarının şiddetle paralel olduğu düşüncesinde. İnsanların takımları kaybettiği için değil de bahis vb. şeylere yönelip para kaybetmesinden ötürü futboldaki şiddetin arttığını düşünüyor.

Son olarak futboldaki şiddet olaylarını da değerlendiren Murat Ülker Futboldaki bahis olaylarının şiddetle bağlantılı olduğuna inanıyor.