Murat Ülker Seçil Erzan'a para kaptıranlara ne yapılması gerektiğini açıkladı. Toygun Atilla şahit oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ülker Seçil Erzan'a para kaptıranlara ne yapılması gerektiğini açıkladı. Toygun Atilla şahit oldu
Gazeteci Toygun Atilla'ya konuşan iş insanı Murat Ülker yüksek karlı giz fon olayına dahil olanlar hakkında sert konuştu.

Forbes dergisine göre Türkiye’nin en zengin iş adamlarından biri olan Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker, Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla’ya açıklamalarda bulundu.

Toygun Atilla’nın bir gün Fenerbahçe’ye başkan olacak mısınız sorusuna cevap veren Murat Ülker, "Benim işim değil. Anlamadığım bir işe girip neden başarısız olayım. Ayrıca Fenerbahçe'nin bir başkanı var. Fenerbahçe Başkanlığı'nı hiç düşünmedim ve olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Toygun Atilla’nın Seçil Erzan skandalı ile ilgili yönelttiği soru üzerine sert ifadeler kullanan Ülker, "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var? " dedi.

Söz sözü açtıkça futboldaki şiddeti de konuşuyoruz. Kendine ait internet sitesinde de bu konuda yorumları bulunuyor. Futboldaki bahis olaylarının şiddetle paralel olduğu düşüncesinde. İnsanların takımları kaybettiği için değil de bahis vb. şeylere yönelip para kaybetmesinden ötürü futboldaki şiddetin arttığını düşünüyor.

Son olarak futboldaki şiddet olaylarını da değerlendiren Murat Ülker Futboldaki bahis olaylarının şiddetle bağlantılı olduğuna inanıyor.

whatsapp-image-2023-12-27-at-07-57-01.jpg

whatsapp-image-2023-12-27-at-07-56-41.jpg

whatsapp-image-2023-12-27-at-07-55-55.jpg

İlgili Haberler
Fatih Terim Panathinaikos'a onları da götürüyor. Atina'da Terim çılgınlığı
Fatih Terim Panathinaikos'a onları da götürüyor. Atina'da Terim çılgınlığı
Fatih Terim'in Yunanistan Milli Marşı sözleri yeniden gündem oldu
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'la ilgili şaşırtan cevaplar: Getirsinler göreyim. Dişim ağrıyordu bakamadım
Arapça’da hurma ne demek? TFF’den Riyad’a gidecek taraftara hurma uyarısı
Son Haberler
Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı Sağlık
Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı
Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor. Kripto parada şok nasıl yaşanacak? Araştırma sonucu açıklandı. Ekonomi
Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor. Kripto parada şok nasıl yaşanacak? Araştırma sonucu açıklandı.
Robotlar ilk kanı döktü. Tesla fabrikasında robot işçiye saldırdı Dünya
Robotlar ilk kanı döktü. Tesla fabrikasında robot işçiye saldırdı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 'dikkat' diyerek açıkladı 'O tarihte piyasalarda büyük tufan kopacak' Ekonomi
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 'dikkat' diyerek açıkladı 'O tarihte piyasalarda büyük tufan kopacak'
Milli Emlak'tan İstanbul ve Ankara’da 37 bin TL'ye tapu fırsatı Ekonomi
Milli Emlak'tan İstanbul ve Ankara’da 37 bin TL'ye tapu fırsatı
MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?