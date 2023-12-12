Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu. İşte yeni sıralama

Türkiye'nin en zengin kişileri ve aileleri belli oldu. İlk sırada Koç ailesi var.

Ekonomist Dergisi, "En Zengin 100 Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre Türkiye'nin en büyük servetine sahip aileler ve isimler tek tek belli oldu.

Türkiye'de 2023 yılının en zengin ailelerinin listesinde ilk sırada 6 milyar dolar servetiyle Koç ailesi yer aldı. Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı.

KOÇ AİLESİ İLK SIRADA

Listenin ilk sıralarına Koç Ailesi ve Sabancı ailesine ait şirketler ve isimler damga vurdu. İlk sıraya 6 milyar dolar servetiyle Koç ailesi alırken, Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci, Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı.

İŞTE LİSTEDEKİ İLK 10 AİLE VE SERVETLERİ:

1. Koç ailesi (Koç Holding): 6 milyar dolar

2. Şevket Sabancı'nın ailesi (Esas Holding): 5-6 milyar dolar

3. Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar

4. Türkan Sabancı ve ailesi (S. Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar

5. Tara ailesi (Enka Holding): 3-4 milyar dolar

6. Ezcacıbaşı ailesi (Ezcacıbaşı Holding): 3-4 milyar dolar

7. Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding): 3-4 milyar dolar

8. Murat Ülker (Kökler Holding): 2,5-3 milyar dolar

9. Özokur ailesi (Üs Holding): 2,5-3 milyar dolar

10. Erdemoğlu ailesi (Erdemoğlu Holding): 2,5-3 milyar dolar

İŞTE MİLYAR DOLAR VEYA MİLYON DOLARA SAHİP İLK YÜZ LİSTESİ ŞÖYLE: