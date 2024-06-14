Murat Ülker yıktı geçti

18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak olan millilerimiz için nefesler tutuldu.

Taraflı tarafsız herkes milli takım için kenetlenirken Murat Ülker ve Ülker firmasından görenleri coşturan bir hamle geldi.

35 SANATÇI HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE MARŞI'NI ÇALDI

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takım için söylenen marşı “Memleket İçin Söyle” projesi kapsamında yeniden seslendirdi.

Türkiye’nin 4 bir yanından 35 sanatçı, tulum, bağlama, zurna, bateri, klarnet ve elektro gitar gibi müzik aletleri ile “Hep seninleyiz Türkiye” marşını çaldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Paylaşılan marş kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken kullanıcılar memnuniyetlerini dile getirdi.