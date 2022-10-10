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  • Murat Yıldırım'dan yeni doğan kızı Miray'la ilk poz. 'Yıldırım Ailesi' notuyla paylaştı

Murat Yıldırım'dan yeni doğan kızı Miray'la ilk poz. 'Yıldırım Ailesi' notuyla paylaştı

Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, önceki gün kızları Miray bebeğe kavuşmuştu. Ünlü oyuncu kızlarıyla olan ilk fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:37
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Murat Yıldırım'dan Miray bebekle ilk poz geldi

Murat Yıldırım'dan yeni doğan kızı Miray'la ilk poz. 'Yıldırım Ailesi' notuyla paylaştı
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Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, önceki gün babalık sevinci yaşadı. 

"ÇOK MUTLUYUZ"

Eşi Iman Elbani ile kızlarına kavuşan Murat Yıldırım, güzel haberi  "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" diyerek duyurmuştu. 

İLK POZ GELDİ

Yıldırım çifti kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
 

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