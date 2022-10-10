Murat Yıldırım'dan yeni doğan kızı Miray'la ilk poz. 'Yıldırım Ailesi' notuyla paylaştı

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, önceki gün babalık sevinci yaşadı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Eşi Iman Elbani ile kızlarına kavuşan Murat Yıldırım, güzel haberi "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" diyerek duyurmuştu.

İLK POZ GELDİ

Yıldırım çifti kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

