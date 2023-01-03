Muslera'ya ne oldu böyle. Görenler şoke oldu

Galatasaray'da 10 yıldır tarzını hiç değiştirmeden görev yapan kaleci Muslera ilk kez saçlarını boyattı.
Boyalı saçlarıyla dikkat çeken Mauro Icardi'den sonra Muslera'daki değişim dikkatleri çekti.
Muslera'nın boyalı saçlı fotoğraflarına sosyal medyada yorum yağdı.
İşte Muslera'nın son hali:
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