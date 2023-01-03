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Icardi görüşme odasında! Okan Buruk'tan resmen istedi

Galatasaray'da Mauro Icardi konusunda yeni gelişme yaşandı. Okan Buruk ile görüşen yıldız futbolcu resmen talepte bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:36
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Okan Buruk'tan resmen istedi! Icardi görüşme odasında

Icardi görüşme odasında! Okan Buruk'tan resmen istedi
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Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada futbolcularına, "Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine lider çıkalım, lider ayrılalım" hedefini koyan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak Ankaragücü maçını kazanarak bu yoldaki ilk engeli kayıpsız aşmanın planını yapıyor.
Hürriyet'in haberine göre Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Mauro İcardi'yi Fenerbahçe maçını düşünerek ilk 11'de oynatmayıp kulübede oturtacak ve gerekli gördüğü takdirde sahaya sürecek.
RESMEN İSTEDİ
Antrenman sonrasında teknik direktör Okan Buruk'la da görüşen Icardi, doktorların izin vermesi durumunda Ankaragücü maçı da dahil olmak üzere bir an önce formasını geri almak istediğini dile getirdi.

Sarı-Kırmızılılar, yarınki Ankaragücü sınavı başlayana kadar tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip edecek.
EMRE DE SAKATLANDI
Sarı kart cezalısı Sacha Boey ile Sergio Oliveira'nın yerlerine Leo Dubois ve Berkan Kutlu'ya şans verecek olan Buruk, 8+3 kuralı nedeniyle ilk 11'de oynatmayı planladığı Emre Taşdemir'in sakatlığının nüksetmesi üzerine de sol bekte Patrick Van Aanholt'u görevlendirme kararı aldı.
SARI UYARISI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart cezası sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'yı da özel olarak uyarıp, Ankaragücü maçında sakin ve dikkatli oynamalarını istedi.
Buruk, sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olan 3 oyuncuya, özellikle hakemle diyaloğa girmemeleri gerektiğini ifade etti.

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