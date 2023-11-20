Muslera'ya benzediği için TikTok'ta canlı yayın açıp para kazandı!

TikTok çılgınlığının boyutu her gün büyüyor. Atatürk'e benzeyen kişilerin yayın açıp para kazandığını gören bir kişi Muslera'ya benzediği için TikTok'ta yayın açıp para toplamaya başladı.
21 Kasım 2023 Salı
TikTok çılgınlığının boyutu her gün büyüyor. Atatürk'e benzeyen kişilerin yayın açıp para kazandığını gören bir kişi Muslera'ya benzediği için TikTok'ta yayın açıp para toplamaya başladı.
TikTok çılgınlığının boyutu her gün büyüyor. Atatürk'e benzeyen kişilerin yayın açıp para kazandığını gören bir kişi Muslera'ya benzediği için TikTok'ta yayın açıp para toplamaya başladı.