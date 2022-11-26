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FIFA'dan İngilizlere Haçlı uyarısı

Katar'daki Dünya Kupası'nda FIFA verdiği kararlarla dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 00:17
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Müslüman ülkede olmaz diyen FIFA İngilizleri uyardı

FIFA'dan İngilizlere Haçlı uyarısı
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İngiltere taraftarlarının giydiği Haçlı kostümlerinin "saldırgan" olduğunu söyledi.
FIFA yetkilileri, İngiliz federasyon yöneticileriyle görüşerek, "Arap veya Orta Doğu bağlamındaki Haçlı kostümleri Müslümanlar için saldırgan olabilir. Bu nedenle haçlı giysilerin değiştirmelerini istedi."
Bazı İngiliz taraftarlar maçlara miğferler, haçlar ve plastik kılıçlarla donatılmış kıyafetlerle giriyor.

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