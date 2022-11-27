İngiliz yıldıza büyük sürpriz. 3 yaşındaki yeğenini ilk kez gördü

İngiltere Milli Takımının genç yıldızı Mason Mount, maç sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.

23 yaşındaki futbolcu 3 yaşındaki yeğenini ilk kez gördü.

Mount'un kız kardeşi Stacey, son birkaç yıldır katı Covid kısıtlamaları altındaki bir ülke Avustralya'da yaşıyordu ve yeni doğan oğlunu amcasına gösterememişti.

Maç sonrası kardeşi ve yeğeninin tribünde olduğunu öğrenen Mount, hemen soluğu onların yanında aldı.

İlk kez yeğenini kucaklayan Mason Mount, duygusal anlar yaşarken, "En güzel galibiyet primi bu. Çok mutluyum. Yeğenimi çok merak ediyordum, nihayet kavuştum" dedi.