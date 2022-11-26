Dünya Kupası İngiltere'de aile içi şiddeti körükledi

SEDAT KAYA / Yeniçağ
İngiltere Sussex vilayeti Emniyet Müdürlüğü, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'yla birlikte aile içi şiddet ve taciz olaylarının arttığını açıkladı.
Turnuvanın başlamasıyla birlikte onlarca ihbar alındığını belirten emniyet yetkilileri bugüne kadar 49 şüphelinin tutuklandığını açıkladılar.
Araştırmalar, futbol turnuvaları sırasında aile içi şiddet vakalarının arttığını gösteriyor.
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