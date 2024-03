Müslümanların üzerine bombalar yağarken İsmailağa Cemaati, İsrail ile ticarete onay verdi

İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Sultan Vakfı’nda görevli İsmail Hünerlice şahsi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir vaazında söyledikleriyle kamuoyunun haklı tepkisiyle karşılaştı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana aralarında on binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu masumların üzerine tonlarca bomba ve mermi yağdıran, hatta hastaneleri dahi bombalamaktan geri kalmayan İsrail Devleti ile Türk iş adamlarının gerçekleştirdiği ticari faaliyetler toplumun pek çok kesiminden tepki alıyor. Halkın büyük bir kısmını Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinin sıfırlanması gerektiği konusunda hemfikir iken İsmail Ağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden İsmail Hünerlice, İslam hukukuna göre söz konusu ticari ilişkilerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini hatta bunların “insanlık namına” devam ettirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Konuşmasındaki ifadeleri Hünerlice’nin konu hakkında tam bir bilgiye sahip olmadığı izlenimi verdi. Hünerlice’ye göre yapılan ticaret Filistin halkıyla ve savaşa dahil olmayan vatandaşlarla yapılıyor. Konunun dinen bir sıkıntı oluşturmadığını, ancak silah satışı gibi konular gündeme gelirse tartışılabilir olacağını belirten vaizin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“BEYİN FONKSİYONLARIM DURUYOR”

“Gazze'de böyle bir durum var fakat netice itibariyle üzücü ama İsrail diye söyleyemediğim neticede bir devlet “yerin dibine geçsin” diye isim geliyor ama bu devlet içerisinde 7 milyon Filistinli halk var. E ülkemizde oraya bir şeyler gönderiyor. Bazıları diyor ki “Vay efendim ülkemiz oraya niye malzeme gönderiyor” Ya tamam da burada savaş durumunda bile İslam hukuku diyor ki “vatandaşın suçu yok”. Sen savaş yapıyorsan 50.000 kişiyle, orada 5 milyon insan var.

5 milyon insan açlıktan mı ölsün? İslam böyle bir şey yapmaz insanları açlıktan öldürmez. Onun için ülkemizin oraya ürün göndermesine ben karşı değilim. Açık söylüyorum ha bizati silah gönderirse Yahudiye tamam, o orada tartışılır, konuşulur; ama gıda gönderiyor vesaire… Orada milyonlarca insan var.

Size bunu size anlatmış olmam lazım. Gerçi artık bunun tarihi vermesine de gerek yok meşhur Davos da Reis bir” One minuet” meselesi oldu artık onu herkes tarihini bulur. One minuten sonra birileri kalktı çıktı “Vay efendim One minut hadisesinden sonra Türkiye'nin İsrail'le Ticaret % 70 çoğaldı. Ya benim beyin fonksiyonlarım durdu, bu nasıl oluyor?”