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Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Muş’ta kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aşarken, ekipler kar kütlelerinin olduğu yolda çalışmalara aralıksız devam ediyor. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:37
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Muş’ta kar yağışı: Kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi aştı
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İHA'nın haberine göre, Muş'ta kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Çavuştepe mevkiindeki alternatif yolda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Muş’ta 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde il özel idaresi ekipler tarafından çığ riskine rağmen 3 gündür yürütülen yol açma çalışması aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşların alternatif olarak kullandığı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için 5-6 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan kaldırmaya çalışan ekipler, zorlu bir çalışma yürütüyor. Zorlu bölgede çığ riskine rağmen kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam etiklerini ifade eden iş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5-6 metreye ulaştığını belirterek, “Şu an Üçevler grup köy yolunu açmaya çalışıyoruz. 3 gündür bizler bu yolda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Bu yol alternatif yol olduğu için yaklaşık 3 ay kapalı kaldı. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yer yer kar kalınlığı 5-6 metreye ulaşmış durumda. Havanın ısınmasıyla kar yumuşamış ve çığ riski oluşturuyor. Bizler bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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