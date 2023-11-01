Mustafa Destici basın toplantısı düzenledi

Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşananların "savaş" olarak adlandırılmasının gerçeklere de tarihe de insanlığa da ihanet olacağını söyledi.

Savaşın da kuralları, bir hukuku olduğunu belirten Destici, "Bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, bombalarla parçalamak, yıkılan binaların enkazı altında ölüme terk etmek, hastaneleri bombalamak, suyu, elektriği, gıda ve ilaç ulaşımını keserek bombalardan kurtulanları katletmeye devam etmek insanlık suçudur, savaş suçudur." değerlendirmesini yaptı.

Yaşananların bir savaşın ötesinde adeta bir soykırım olduğunu ifade eden Destici, "Bu soykırıma dönüşen cinayetlere, katliamlara sessiz ve tepkisiz kalmadık. Bundan sonra da sessiz ve tepkisiz kalmayacağız." diye konuştu.

BBP Lideri Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı, "Yeni bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesini gerekli görüyoruz" açıklamasını değerli ve kıymetli bulduklarını bildirdi.

Mustafa Destici, İsveç'in, terör örgütleriyle ilgili Türkiye'ye verdiği sözleri ve iadeleri eksiksiz yerine getirmeden NATO'ya üyeliğinin asla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmaması gerektiğini söyledi.

Destici, Sivas'ta, pazar günü, Gazze'deki katliamlara "dur" demek için "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyeceklerini belirtti.

Filistin'deki yaşananlara İslam dünyasının yeterli tepkiyi göstermemesinin bir sebebinin de Müslümanların bir dini lidere sahip olmamasından kaynaklandığını düşündüklerini aktaran Destici, "Bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatının yetersiz kaldığını görüyoruz. Tüm Müslümanları, tüm İslam alemini kapsayacak, onlar üzerinde etkili olacak bir dini lidere ihtiyaç olduğu bu hadiselerde de bir kez daha ortaya çıkmıştır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını, Filistin'deki katliamların gölgesinde kutladıklarını belirten Destici, Türkiye'nin bölgesinde bir huzur ve barış adası olarak güven içinde varlığını devam ettirdiğini söyledi.

Mustafa Destici, Türkiye'nin 100 yıl boyunca yaşanan onca badireye rağmen bölgede ve dünya üzerinde soydaşlarına, dindaşlarına ve dünya mazlumlarına el uzatabilecek, kucak açabilecek güce de sahip olduğunu ifade etti.