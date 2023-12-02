Cumhur İttifakı ortağından yerel seçim kararı. 'Her yerde aday gösterecek kararlılığına sahibiz'

Destici, bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."Parti olarak yerel seçimlere hazırız.

Bütün il, ilçe ve beldelerde seçime katılma yeterliliğine ve buraların hepsinde aday gösterecek teşkilat gücüne ve kararlılığına sahibiz." diyen Destici, bütün hazırlıkları Türkiye'nin tüm seçim çevrelerinde seçime katılacak şekilde yaptıklarını bildirdi.

Destici, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ve bu konudaki hassasiyetlerini koruduklarını vurguladı.

"Meclis'teki siyasi bölücülüğün süratle kaldırılması lazım" Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulduğunu anımsatan Destici, şöyle konuştu:"Meclis'teki siyasi bölücülerin dokunulmazlığının da süratle kaldırılması lazım.

Hatta gerekiyorsa, yasalarımızda, Anayasamızda bir değişiklik yaparak, terörden yargılananlar, yargılama sonuçlanmamış dahi olsa milletvekili ya da belediye başkan adayı olamamalılar."

"Milletin arasına nifak tohumu ekiyor"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemdeki bazı açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunan Destici, "Kürtler bu ülkede daha az eşittir' ne demek? Bu büyük bir siyasi bölücülüktür.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DOĞRU YÖNLENDİRMİŞ OLURSUN"

Milletin arasına nifak tohumu ekiyor. Bu milletin bir grubunu, milletine karşı harekete geçmeye davet ediyor. Bir gruba 'sen daha az eşitsin, diğer grup senden çok daha haklara sahip, sen daha az haklara sahipsin' dersen orada bir galeyan meydana getirirsin ve terör örgütüne doğru yönlendirmiş olursun." ifadelerini kullandı.

Destici, herkesi siyasi bölücülük dilinden uzak durmaya davet ederek, "Önceliğimiz, devletimizin varlığıdır, ülkemizin bütünlüğüdür, milletimizin istikbal ve istiklalidir." diye konuştu.

5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığını anımsatan Destici, bu çerçevede teşkilattaki kadın yöneticilerle bir araya geleceğini aktardı.Destici, 17 Aralık'ta da bütün il, ilçe, belde ve ocak başkanlarıyla, partinin genel olağan istişare toplantısını gerçekleştireceklerini kaydetti.