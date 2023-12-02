Cumhur İttifakı ortağından yerel seçim kararı. 'Her yerde aday gösterecek kararlılığına sahibiz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Parti olarak yerel seçimlere hazırız. Bütün il, ilçe ve beldelerde seçime katılma yeterliliğine ve buraların hepsinde aday gösterecek teşkilat gücüne ve kararlılığına sahibiz." dedi.

KAYNAK: AA
Cumhur İttifakı ortağından yerel seçim kararı. 'Her yerde aday gösterecek kararlılığına sahibiz'

Destici, bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."Parti olarak yerel seçimlere hazırız.

Bütün il, ilçe ve beldelerde seçime katılma yeterliliğine ve buraların hepsinde aday gösterecek teşkilat gücüne ve kararlılığına sahibiz." diyen Destici, bütün hazırlıkları Türkiye'nin tüm seçim çevrelerinde seçime katılacak şekilde yaptıklarını bildirdi.

Destici, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ve bu konudaki hassasiyetlerini koruduklarını vurguladı.

"Meclis'teki siyasi bölücülüğün süratle kaldırılması lazım" Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulduğunu anımsatan Destici, şöyle konuştu:"Meclis'teki siyasi bölücülerin dokunulmazlığının da süratle kaldırılması lazım.

Hatta gerekiyorsa, yasalarımızda, Anayasamızda bir değişiklik yaparak, terörden yargılananlar, yargılama sonuçlanmamış dahi olsa milletvekili ya da belediye başkan adayı olamamalılar."

"Milletin arasına nifak tohumu ekiyor"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemdeki bazı açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunan Destici, "Kürtler bu ülkede daha az eşittir' ne demek? Bu büyük bir siyasi bölücülüktür.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DOĞRU YÖNLENDİRMİŞ OLURSUN"

Milletin arasına nifak tohumu ekiyor. Bu milletin bir grubunu, milletine karşı harekete geçmeye davet ediyor. Bir gruba 'sen daha az eşitsin, diğer grup senden çok daha haklara sahip, sen daha az haklara sahipsin' dersen orada bir galeyan meydana getirirsin ve terör örgütüne doğru yönlendirmiş olursun." ifadelerini kullandı.

Destici, herkesi siyasi bölücülük dilinden uzak durmaya davet ederek, "Önceliğimiz, devletimizin varlığıdır, ülkemizin bütünlüğüdür, milletimizin istikbal ve istiklalidir." diye konuştu.

5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığını anımsatan Destici, bu çerçevede teşkilattaki kadın yöneticilerle bir araya geleceğini aktardı.Destici, 17 Aralık'ta da bütün il, ilçe, belde ve ocak başkanlarıyla, partinin genel olağan istişare toplantısını gerçekleştireceklerini kaydetti.

İlgili Haberler
İYİ Parti’den ayrılanlar BBP’ye mi katılıyor? Destici'den çok konuşulacak açıklama
Mustafa Destici basın toplantısı düzenledi
Mustafa Destici basın toplantısı düzenledi
Erdoğan'ın ortağı Destici'den emekli çıkışı. "Sizin yaptığınız hatanın bedelini emekli ödeyemez"
Destici’den vergi çağrısı 'Üreticiler ÖTV’den muaf olsun'
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu(!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi Karikatür
Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu(!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi
Pendikspor Galatasaray maçında Fenerbahçe bayrağı açtılar. Dikkat çeken hareket Spor
Pendikspor Galatasaray maçında Fenerbahçe bayrağı açtılar. Dikkat çeken hareket
90+2'de gelen mucize gol. Atmacalar uçtu Başakşehir şoke oldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
90+2'de gelen mucize gol. Atmacalar uçtu Başakşehir şoke oldu. Turgay Beşyıldız yazdı
'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama Gündem
'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama
'Yağmurda çamurda takımımızı bırakmayız' diyen Pendikspor taraftarlarından Galatasaray maçı değerlendirmesi Spor
'Yağmurda çamurda takımımızı bırakmayız' diyen Pendikspor taraftarlarından Galatasaray maçı değerlendirmesi
Fırtınada hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı Gündem
Fırtınada hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı
Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti Magazin
Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti