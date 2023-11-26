İYİ Parti’den ayrılanlar BBP’ye mi katılıyor? Destici'den çok konuşulacak açıklama

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, İYİ Parti'den istifa edenlerin partilerine katılacağı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oradan ayrılan arkadaşlarımızın ya da milletvekillerimizin partimize katılması ya da siyaset yapması için bazı arkadaşlarımızın görüştüğü isimler var." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
İYİ Parti’den ayrılanlar BBP’ye mi katılıyor? Destici'den çok konuşulacak açıklama

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Başkanlık Divanı Çalışma Kampı sonrası düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerle ilgili Seçim Kurulu oluşturduklarını, seçim beyannamesi hazırlığı yaptıklarını söyledi.

BBP olarak yerel seçimlere tüm yerlerde kendi amblemiyle girecek yeterliliğe sahip olduklarını bildiren Destici, "Bunun hazırlıklarını hem Seçim İşleri Başkanlığımız hem Teşkilat Başkanlığımız hem de diğer başkanlıklarımızın ortak bir çalışmasıyla sürdürmekteyiz." dedi.

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Destici, Cumhur İttifakı'nın genişleyerek yoluna devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Karşı ittifak son seçimden sonra adeta tuz buz oldu. Dağılmadık, kırılmadık, dökülmedik bir tarafları kalmadı. Cumhur İttifakı ise ilk günkü azim, kararlılık ve birlik beraberlik ruhuyla devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini önceleyerek yoluna devam ediyor. Elbette ki yine bu hassasiyeti de muhafaza ederek kararlarımızı alıyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz."

"SİVİL, DEMOKRATİK BİR ANAYASA"

Destici, BBP'nin hep demokratik ve yeni bir anayasadan taraf olduğunu, bu konuda atılan tüm adımları desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin behemehal 1980 darbecilerinin, cuntanın yaptığı 82 Anayasası'ndan kurtulması, tam demokratik hukukun üstünlüğünü, milletin birliğini esas alan ve devletin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğünü muhafaza edeceği, bu milletin kültürü, inancıyla ters düşmeyecek, sivil demokratik bir anayasaya kavuşması bizim de en büyük siyasi hedeflerimizden bir tanesidir." dedi.

Partilerinin yerel seçimlerde bugüne kadar kazandığının hepsinden daha fazla belediye başkanlığı kazanacağına inancını dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Dün akşam bunun çalışmalarını da burada yaptık. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi seçimlere hazırdır. Aday adaylığı müracaatlarımız 18 Aralık'a kadar devam edecek. Yoğun bir şekilde illerimize belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri için parti genel merkezimize de belediye başkanlıkları için müracaatlar devam ediyor."

“ELBETTE Kİ ONLARI PARTİMİZ BÜNYESİNE KATARIZ

Destici, "İYİ Parti'den istifa eden bazı isimlerin BBP'ye geçeceği iddiası"na ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Büyük Birlik Partisinin kapısı ülkesini seven, milletinin derdiyle dertlenen, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün yanında olan herkese açıktır. Özellikle geçmişte aynı ocaklarda görev yaptığımız, aynı partilerde siyaset yaptığımız, gönül birliği içinde olduğumuz arkadaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Onun için İYİ Parti'den ya da bir başka partiden bu şartlara haiz arkadaşlarımız partimize katılmak isterlerse elbette ki onları partimiz bünyesine katarız. Elbette ki oradan ayrılan arkadaşlarımızın ya da milletvekillerimizin partimize katılması ya da siyaset yapması için bazı arkadaşlarımızın görüştüğü isimler de var. İnşallah onlarla ilgili de olumlu sürece yaklaşıldığında kamuoyuyla paylaşılır. Ama biz esas kucaklaşmayı inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde milletimizle birlikte yapacağız."

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