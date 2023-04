Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti

Editör: Murat ÖZTÜRK



Geçtiğimiz günlerde tv100’de “Memleket” programına konuk olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Yugoslavya göçmeni genel başkanı Erkan Baş’ı hedef alarak, "Adam Tito artığı, yani Yugoslavya'da bir Tito rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya, orada tamamen sol örgütler içindesin. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne: Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun. Aç bak Google’a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum." dedi.



Destici’nin sözlerine başta Rumeli dernekleri olmak üzere toplumun tüm kesiminden tepki aldı.



“HAKARET EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ MİLYONLARCA YUGOSLAVYA GÖÇMENİDİR”

Erkan Baş ise Destici'ye sosyal medyadan şöyle yanıt verdi:



“Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

“Gizleniyor' dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir.”

Tepkilerin ardından 24 TV’de programa katılan Destici, sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.



“ÖZÜR DİLEMEKTEN HİÇ ÇEKİNMEM”

Boşnak ya da Balkan Türklerini incitmek, laf söyletmek gibi bir amaç taşımadığını ifade eden Destici, “Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem.” dedi.





Destici şöyle devam etti:



“Dolayısıyla ben hiçbir Boşnak, Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan’daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Orada hâlâ Türklük ve İslam adına nöbet tutuyorlar. Biz burada kendi bağımsız devletimizin içinde hür bir şekilde yaşıyoruz, bayrağımızın altında, ama onlar büyük sıkıntı çekmişler, ağır bedeller ödemişler ve hâlâ o topraklarda aldıkları emaneti canları pahasına taşıyorlar.”



BOSNA SANCAK AKADEMİK TARİH VE KÜLTÜR VAKFI BİLDİRİ YAYINLADI

Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı ‘da yayınladıkları bildiriyle Destici’ye tepkilerini dile getirdiler. Vakıf yayınladığı mektupta şunları belirtti:



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye Açık Mektup



TV100 Televizyonu’nda yayınlanan “Memleket” isimli siyasi tartışma programında Boşnaklar için kullandığınız “Tito artığı” ifadenizin hepimizi derinden yaraladığını bilmenizi istiyoruz.



Size Boşnakların kim olduğunu uzun uzun anlatacak değiliz. Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm Avrupa topraklarından sonra Rumeli’yi de kaybetmesine ve bizlerin, doğduğumuz topraklarda “Devletsiz” kalmamıza, devamında, Anavatanımızdan, Anavatanımıza 150 yılı aşkın bir süredir kesintisiz devam eden göçlerimize neden olan süreçleri de anlatacak değiliz.



“Tito artığı” olmadığımızı, bin yılı aşan kendi özgün tarihimizin yanı sıra, sonsuza kadar sürecek ve altı asrı aşan ortak tarihimizin olduğunu Türkiye’nin her yerini vatan yaptıkları gibi, kentiniz Eskişehir’e de yerleşmiş olan hemşerilerimiz / hemşerilerinize kim olduğumuzu sormuş olsaydınız bu ifadeleri kullanmayı aklınızdan bile geçirmeyeceğinizden eminiz.



Onlar Size; Bizim oralarda Mustafa’nın Muyo, Hasan’ın Haso, Süleyman’ın Sulyo, Hidayet’in Hido, Yusuf’un Yuso olduğunu, onların torunlarının soy isimlerinin Muyoviç, Hasanoviç, Sulyoviç ya da Yusoviç olduğunu gayet basit bir dille anlatırlardı.



Ve yine bu bizim “viç”lerin, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve devamında bu toprakların Vatan yapılması uğruna verilen her savaşta 85 milyon kardeşleriyle beraber, her daim canlarını kanlarını feda ettiklerini de söylerlerdi.



Örneğin, Rizvanbegoviç Hüsrev’in, Hüsrev Gerede ve Kurtuluş Savaşı kahramanına ya da, farklı “Viç” uzantılı kök soy ismi olup Türkoğlu’na, Türkcan’a, Sancaklı’ya…yani ülkemizin gururuna dönüşen binlerden sadece bir kaçı olduğunu Size anlatırlardı.



Soyadlarımızı neden değiştirmek zorunda kaldığımızı da burada tartışacak değiliz.



Ulu önder Atatürk’ün “Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır” diyerek bizim kim olduğumuzu neredeyse yüzyıl önce net bir şekilde tarif ettiğini hatırlatmakla yetineceğiz.



Herkesin şerefi olan etnik köken ve özgün soy isimlerinin siyasi bir tartışmaya malzeme yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.



Bu nedenle sizi, söz konusu tartışmaya neden olan sözlerinizden ötürü, kamuoyundan ve sözlerinizden incinen tüm Boşnaklardan özür dilemeye davet ediyoruz.