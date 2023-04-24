Destici 400 bin dolar getirene ve konut alana vatandaşlık veren iktidarın ortağı değilmiş gibi konuştu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık. Biz bu vatanı şehit kanları vererek aldık. Bu vatanın birliğine göz diken kim olursa olsun Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak hayallerini zindana çeviririz." dedi.

Destici 400 bin dolar getirene ve konut alana vatandaşlık veren iktidarın ortağı değilmiş gibi konuştu

Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Törenine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"BİZ BU VATANI EMLAK OFİSİNDEN SATIN ALMADIK"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Biz bu vatanı şehit kanları vererek aldık. Birisi de benim, sizin, hepimizin, devletinin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin istiklaline ve istikbaline göz dikiyorsa canını vermeyi göze alacaktır. Bu vatanın birliğine, bu ülkenin bütünlüğüne, bu milletin birliğine göz diken kim olursa olsun bizler, vatanseverler, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak onların hayallerini zindana çevirir, rüyalarını da kabusa çeviririz" dedi.

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