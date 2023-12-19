Mustafa Keçeli: Birkaç sorunumuz var

Kaynak: AA
Mustafa Keçeli: Birkaç sorunumuz var
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 3-1 yenen Başakşehir'de teknik sorumlu Mustafa Keçeli, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Keçeli'nin sözleri şu şekilde;

"Kazanmak güzel. Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz. Ligde iki blok var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışındaki takımlar, yüksek puanla gidecek gibi gözükmüyor.

Kazanıp yukarı çıkmak istiyorduk. Sivasspor, puanlarının çoğunu deplasmanda aldı. Sivas iyi bir geçiş takımı, iyi çalıştık o konuda.

Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi. İki penaltı aldık. Birkaç sorunumuz var, onları da transferlerle halletmeyi düşünüyoruz."

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