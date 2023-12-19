Mete Kalkavan Varan Turizm gibi gitti Banderas gibi geldi. Başakşehir Sivas maçına 2 penaltıyla damga vurdu. Volkan Aliakar yazdı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Süresiz" ertelediği Süper Lig yeniden başladı. Halil Umut Meler'in yumruklanması olayının yaşandığı 9 Aralık tarihinden 10 gün sonra yani...

Büyükekşi'nin "süresiz" anlayışı 10 günmüş!

Ya o gün yaptığı açıklama yanlıştı, ya da ligin sadece 10 gün sonra başlaması... Zaten hangi kararları doğru ki! Neyse ki söylentilere göre Suudi Arabistan'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçının ardından istifa edecekmiş. Belki de tek doğru kararları bu olur!

Kısa bir süre ayrı kaldığımız Süper Lig keyifli bir maçla start aldı.

Başakşehir ile Sivasspor arasındaki mücadele izleyenleri futbola doyurdu. 4 gol atıldı, sayısız fırsat kaçtı. Kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Başakşehir oldu.

26. dakikada Samu Sainz orta sahada aldığı topu ceza sahası dışından sağ ayak içiyle köşeye gönderdi ve Sivasspor'u öne geçirdi.

Başakşehir; 43 ve 49'da iki penaltı kazandı. İkisinde de hata yapmayan Piatek skoru 2-1'e getirdi. 53'te Başakşehir inanılmaz bir gol kaçırdı. Ali Şaşal'ın müdahalesine rağmen filelere gitmekte olan topu Alaaddin çizgiden çıkardı.

Son sözü 62'de Pelkas söyledi. Yunan futbolcu; kaleciden dönen topu tamamladı. Ancak yardımcı hakem anlamsız bir şekilde ofsayt bayrağını kaldırdı. Yerde yatan Sivassporlu futbolcu açıkça ofsaytı bozuyordu. Mete Kalkavan yardımcısına uyup golü geçerli saymadı. Neyse ki VAR yardıma koştu da Başakşehir'in buz gibi golü güme gitmedi!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sarı kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Gollerde büyük sevinç yaşadı. 18 puana ulaşan Turuncu-Lacivertli ekip çıkışını sürdürdü.

Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor istikrarsız sonuçlarına devam etti ve 18 puanda kaldı.

Maçı yöneten Mete Kalkavan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum...

Mete Kalkavan'ı en son Beşiktaş-Gaziantep maçında sahada görmüştük. Tüm futbolculardan daha havalıydı. Koştukça saçları dalgalanıyor, gözlerimizi kendisinden alamıyorduk. Saçları adeta Rapunzel gibiydi, koşunca Varan Turizm'in logosunu andırıyordu.

Ardından Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev yaptı. Trabzonspor cephesi galibiyete rağmen VAR hakemi Mete Kalkavan'a tepkiliydi. Başkan Ertuğrul Doğan "Bir daha maç verilmeyecek, hakemliği bitti!" demişti.

Bu açıklama sonrası Teksüt Bandırma-Kocaelispor mücadelesinde yine VAR hakemiydi Mete Kalkavan.

Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrası ona da "af" çıktı ve sahalara döndü.

Bu kez uzun saçlarını arkadan toplamıştı Mete Kalkavan. Antonio Banderas'a benzemişti. İmaj olarak yenilense de yine sahada güven veren bir görüntüde değildi.