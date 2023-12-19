Gaziantep Adana Demir maçında büyük protesto

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü Rizespor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tarafından saha içinde yumruklanmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası ligler 10 günlük aranın ardından yeniden başladı.

Gaziantep Adana Demirspor karşılaşmasında da Halil Umut Meler'in yumruklanması olayı farklı bir şekilde protesto edildi.

Başlama düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları Halil Umut Meler'e yönelik şiddeti protesto etmek için bir süre hareketsiz kaldı.

Karşılaşma daha sonra normal akışında devam etti.