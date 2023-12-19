Gaziantep Adana Demir maçında büyük protesto

Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep Adana Demir maçında büyük protesto
İki takım futbolcuları başlama düdüğüyle birlikte Halil Umut Meler'e yönelik şiddeti protesto etmek için bir süre hareketsiz kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü Rizespor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tarafından saha içinde yumruklanmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası ligler 10 günlük aranın ardından yeniden başladı.

Gaziantep Adana Demirspor karşılaşmasında da Halil Umut Meler'in yumruklanması olayı farklı bir şekilde protesto edildi.

Başlama düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları Halil Umut Meler'e yönelik şiddeti protesto etmek için bir süre hareketsiz kaldı.

Karşılaşma daha sonra normal akışında devam etti.

İlgili Haberler
Sivasspor'da hakem tepkisi. Servet Çetin konuştu
Sivasspor'da hakem tepkisi. Servet Çetin konuştu
Mustafa Keçeli: Birkaç sorunumuz var
Mustafa Keçeli: Birkaç sorunumuz var
Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından duyurdu
Rıza Çalımbay'dan kadro dışı sözleri: En önemlisi kulübün menfaati
Mete Kalkavan Varan Turizm gibi gitti Banderas gibi geldi. Başakşehir Sivas maçına 2 penaltıyla damga vurdu. Volkan Aliakar yazdı
Son Haberler
Tebliğci bu sefer de metroda... Video
Tebliğci bu sefer de metroda...
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın Gündem
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın
Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest Gündem
Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest
Hansi Flick Beşiktaş'a mesaj yolladı. Teknik direktörlük için adı geçiyordu Spor
Hansi Flick Beşiktaş'a mesaj yolladı. Teknik direktörlük için adı geçiyordu
Tır ile minibüs çarpıştığı feci kazada 2 ölü 2 ağır yaralı Gündem
Tır ile minibüs çarpıştığı feci kazada 2 ölü 2 ağır yaralı
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'insani araya' hazırız mesajı. İsrail'in üzerindeki baskı artıyor Dünya
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'insani araya' hazırız mesajı. İsrail'in üzerindeki baskı artıyor
Umut tacirlerine baskın. 18 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı Gündem
Umut tacirlerine baskın. 18 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı