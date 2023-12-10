Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu

Başakşehir'de jandarma ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan 45 bin adet sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markaların parfümlerin sahtesini üretip, internet üzerinden satıldığı yönünde bilgi aldı. Yaklaşık 2 aylık incelemeler sonucunda şüphelilerin sahte parfümleri imal ettiği Başakşehir'de ki depoya operasyon düzenlendi. Şüpheliler tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan 45 bin doldurulmuş sahte parfüm, 500 litre etil alkol, 25 bin boş parfüm şişesi, 70 bin adet çeşitli parfüm esansı ve imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Z.T., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)