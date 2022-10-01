Reha Muhtar'ın ses kaydına Mustafa Sandal'dan tepki

Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın kızına sözlü şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. İddiaların ardından Deniz Uğur, Instagram hesabından bir ses kaydı paylaştı. Muhtar'ın kızı Mina Deniz'e bağırdığının duyulduğu kavganın sebebinin ise bilgisayar tartışması olduğu öğrenildi.

MUSTAFA SANDAL'DAN SERT TEPKİ

Reha Muhtar'ın kızına bağırırken duyulduğu ses kaydı hakkında pek çok isim yorumda bulundu. Bunlardan biri de şarkıcı Mustafa Sandal oldu. İki erkek çocuk babası Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kızına sözlü şiddette bulunan Reha Muhtar'ı kınıyorum! Kayıtta çocuğa söylüyorsun ya ben de sana söylüyorum; varsa yüreğin sokağa çık, "5 dakikan var" Reha! Bak bakalım kaç kişi yüzüne tükürecek? Savunmasız bir kız çocuğuna baskı kurmakla olmuyor bu işler!"

REHA MUHTAR'IN SES KAYDI HAKKINDA

Deniz Uğur'un paylaştığı söz konusu ses kaydında Reha Muhtar’ın kızı Mina Deniz’e, “5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin” dediği duyuluyor.