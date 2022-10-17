Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un Paris kaçamağı

2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez dünya evine girmişti. İtalya'nın başkenti Roma'da 'Evet' diyen Jahovic ile Sandal, ardından Marmaris'te de düğün yapmıştı.

Hafta sonu için baş başa tatile giden ünlü çift, Paris'i tercih etti. Şehri karış karış gezen Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan aşk pozu da geldi.

Aşk dolu kareyi takipçileriyle paylaşan sosyetik güzele binlerce beğeni ve yorum geldi.

