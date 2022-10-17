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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un Paris kaçamağı

Şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Çiçeği burnunda çift tatil için Paris'e gitti.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:01
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Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal tatil için Paris'e uçtu

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un Paris kaçamağı
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2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez dünya evine girmişti. İtalya'nın başkenti Roma'da 'Evet' diyen Jahovic ile Sandal, ardından Marmaris'te de düğün yapmıştı.

Hafta sonu için baş başa tatile giden ünlü çift, Paris'i tercih etti. Şehri karış karış gezen Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan aşk pozu da geldi.

Aşk dolu kareyi takipçileriyle paylaşan sosyetik güzele binlerce beğeni ve yorum geldi.
 

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