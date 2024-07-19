Mustafa Sarıgül'ün yeni videosuna yorum yağıyor. İşte size birbirinden komik yorumlar

Sosyal medyada dolaşıma sokulan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen kaset kısa sürede gündem olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sarıgül, “Konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li vekil Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Sarıgül'ün memleketi Erzincan'dan çektiği videoda söylediği sözler dikkat çekti.

"TALİP OLDUĞUNUZ YOLU YOKUŞUYLA SEVECEKSİNİZ"



"Can Erzincan'dan bugün şunu söylemek isterim" diyen Sarıgül, "Talip olduğunuz yolu yokuşuyla seveceksiniz yokuşuyla, yokuş olmadan yollar düz değil" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

İşte birbirinden komik o yorumlar:

-Başkanım hangi yolu kullanıyorsunuz söyleyin de o yoldan gitmeyelim saygılar

-Başkanım diyor ki inişte indiririm yokuşta bindiririm

-Talip olduğunuz yol (opsiyonel)

-Erzincan'a o koruma ile mi gittiniz başkanım

-Yokuştaki y harfini kaldır subliminal mesaj var

-Buradan dönmez başkan, kapı kapı dolaşıp anlatsan olmaz

-Sakın arkamızda kalma başkan

-Sayın başkanım yolda giderken dikiz aynasından arkamızda olduğunu görsek büyük ihtimal arabayı şarampole süreriz

-Her zaman arkandayız başkanım yeter ki sen önden git

-Başkanım ya biz de diyoruz niye her şeye şaplak atıyor

-Videoda çok zorlanmış gözükmüyordun reis