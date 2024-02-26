Müstakil ev sadece 589 bin TL'ye satışta. Artık devlet de elini taşın altına koydu

Kaynak: Halktv
Müstakil ev sadece 589 bin TL'ye satışta. Artık devlet de elini taşın altına koydu
Prefabrik ev sektörü üzerinde çalışmalar devam ederken son dönemlerde popüler hale geldi. Yatırımcıların son zamanlarda odaklandığı düşük maliyetli prefabrik evler için avantajlar sağlandı.

Özellikle depremlerin yaşanmasının ardından insanlar Prefabrik evleri daha çok tercihe der hale geldi. Deprem riskini karşı hem güvenilir hem de uygun fiyatıyla tercih sebebi oldu.
Buna ek olarak Prefabrik evlerin popülerliği, düşük maliyet, hızlı yapım süreci, düşük bakım maliyetleri ve taşınabilirlik gibi avantajlarından kaynaklanmaktadır.

prefabrikevresim.jpgPREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI
Düşük Maliyet: Betonarme evlere göre daha uygun fiyat avantajı sağlayabilir.
Hızlı Yapım Süreci: Prefabrik evlerin yapım süreci genellikle daha kısadır, bu da daha hızlı taşınma veya kullanıma geçme anlamını ifade ediyor.
Düşük Bakım ve Onarım Giderleri: Genellikle düşük bakım maliyetleri de mevcuttur.
Yüksek Deprem Dayanıklılığı: Prefabrik yapılar genellikle yüksek deprem dayanıklılığına sahip olduğu için daha da avantajlı oluyor.
Taşınabilirlik: İstenilen yere kolayca taşınabilir ve kurulabilirler imkanı sunuyor.
Devlet desteğiyle prefabrik ev alımlarında sunulan avantajlar da özellikle ilgi çekici oluyor. Aile Bakanlığı'nın belirli şartları karşılayan kişilere nakit destek sağlaması, bu konuda ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Bu destekler, villa tipi prefabrik evler için bütçeyi daha erişilebilir yapıyor.
Güncel rakamlara göre, 110 metrekarelik iki katlı bir prefabrik evin ortalama piyasa fiyatı 889.900 TL iken devlet desteğiyle bu rakamda indirim uygulanarak alıcılara daha ekonomik bir seçenek fırsatı verilmiştir.

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