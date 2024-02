Çürük sebzenin ismi olgun sebze oldu. Çürümeye yakın sebzeler marketlerde ‘Olgun Sebze’ adıyla satılmaya başlandı

Bir markette çürüyen sebze, paketlenerek olgun sebze başlığı altında satışa çıktı. Hem de uygun fiyata değil. 654 gram biber 8,47 TL’den paketlenip raflarda yerini alıyor.

Ekonomik kriz hızla büyümeye devam ederken, vatandaş her geçen zor şartlar altında yaşıyor. İğneden ipliğe her şeye ama her şeye gelen zamlar yağıyor. Alım gücü buhar olup giden vatandaş artık marketlerde çürük gıda alabilme savaşı veriyor.

Eskiden oluşan yağ ve çay kuyrukları artık olmuyor çünkü vatandaşta kuyruğa girecek para da yok! En çok övünülen durumda buydu. “Eskiden kuyruklar vardı. Artık o kuyruklar yok” deyip vatandaşa atılan sloganlar aslında doğruymuş. Eskiden insanlar elindeki parayla bir şey alabilir durumdayken, a5rtık alamaz hale geldi. Otomatikman kuyruklar yok oldu.