Türkiye'nin ilk kamyon üreticisi iflas etti. 62 yıllık dev firmanın bünyesinde Dodge, Fargo, DeSoto gibi markalar vardı

Türkiye’nin kamyon sektöründe öncü olan ASKAM, 62 yıllık tarihi boyunca Dodge, Fargo, DeSoto gibi ünlü markaları bünyesinde barındırdı. Bu markalar, Türkiye’nin ekonomik ve sanayi gelişimine katkı sağladı.

Ancak 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz, şirketin iflasın eşiğine gelmesine neden oldu. Şirket, bu krizden kurtulamadı ve 2007 yılında kamyon üretimini tamamen durdurdu. Şu anda şirketin, iflasını açıklaması an meselesi.

Şirketin kuruluşu, 1962 yılında Chrysler ile ortak olarak gerçekleşti. Chrysler, Orta Doğu pazarında etkin olmak istiyordu ve Türkiye’ye yatırım yapmaya karar verdi. Çiftçiler Holding ile birlikte ortak bir girişim başlatan Chrysler, yüzde 60’lık bir paya sahip oldu.

ŞİRKET TÜRK SERMAYELİ OLDU

Çiftçiler Holding ise yüzde 40’lık bir pay aldı. Bu ortaklık, Dodge, Fargo, DeSoto gibi markalar altında kamyon satışları yapmaya başladı. Bu markalar, Türkiye’de kamyon sektörünün liderleri arasında yer aldı. Ancak Chrysler, ortaklıktan memnun kalmadı ve 1978 yılında hisselerini sattı. Böylece şirket, tamamen Türk sermayeli bir firma haline geldi.

2000 YILINDA 10 BİN ADET ÜRETİM YAPTI

Şirket, 1980’li yıllarda karlılığını artırdı ve yeni modeller üretti. Ayrıca ihracat pazarlarını da genişletti. Şirket, 1990’lı yıllarda da büyümeye devam etti ve Türkiye’nin en büyük kamyon üreticisi oldu. Şirket, 2000 yılında 10 bin adetlik bir üretim kapasitesine ulaştı.

Ancak aynı yıl, küresel bir ekonomik kriz patlak verdi. Bu kriz, şirketin üretimini durdurdu ve borç batağına sürükledi. Krizin nedeni, hammaddenin Dolar cinsinden alınması, borçlanma ve borcun geri ödenmemesi olarak belirtildi. Şirket, bu zorlu dönemin sonucunda ASKAM adını benimsemeye karar verdi.

YENİ MODELLER ÜRETTİ

Şirket, 2002 yılında Daimler Benz ve Chrysler’in birleşmesiyle yeni bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık, ASKAM Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş. adını aldı. Şirket, bu ortaklıkla birlikte yeni modeller geliştirdi ve kalitesini artırdı.

Ancak bu ortaklık da uzun sürmedi ve 2003 yılında sona erdi. Bu yıl, ASKAM’ın üçte birlik hissesine sahip olan Çiftçiler Grubu, Tatko ve Ruşenşad’ın hisselerini devralarak ASKAM hisselerini tek bir elde topladı. Böylece şirket, yeniden Türk sermayeli bir firma oldu.

ASKAM, 2000’li yıllarda kamyon sektöründe rekabet gücünü kaybetti. Özellikle BMC, Mercedes ve Ford gibi önde gelen firmaların gerisinde kaldı. Şirket, 2007 yılında kamyon üretimini tamamen durdurdu. Ancak yedek parça satışına 2014 yılına kadar devam etti.

Şirket, bu süreçte yeniden yapılanma çalışmaları yaptı. Günümüzde Çiftçiler Holding’in resmi sitesinde ASKAM için “Yeniden yapılanma doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir” deniliyor. Sektör temsilcilerine göre, şirketin iflasını resmi olarak açıklayacağı tahmin ediliyor.