Musul'da 1 haftalık yas

Irak'ın Musul kentinde gece saatlerinde bir düğün salonunda 115 kişinin ölümüne sebep olan yangın faciasında bir haftalık yas ilan edildi.

KAYNAK: İHA
Musul'da 1 haftalık yas

Musul'da bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle çıkan yangında ilk belirlemelere göre 115 kişi hayatını kaybederken 200’den fazla kişi de yaralandı.

Musul Valisi Necim el-Ciburi, hayatını kaybedenler için 1 haftalık yas ilan edildiğini duyurdu.

Yarın kentte bulunan tüm devlet kurumlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı veren Musul Valisi, Mevlid Kandili münasebetiyle bugün yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini kararlaştırdı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, yangının gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan ihmal nedeniyle hızla yayıldığı kaydedildi.

Havai fişeklerin yol açtığı yangında, salonda yaklaşık bin kişi bulunduğu bildirildi.

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