Musul'daki düğün yangını faciasında 9 gözaltı

Musul'da düğün salonunda yaşanan faciada aralarında düğün salonu sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Musul'daki düğün yangını faciasında 9 gözaltı

Musul'da bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 115 kişi hayatını kaybetmişti. Musul Valisi Necim el-Ciburi yaptığı açıklamada, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 114 olduğunu ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

aw040097-02.jpgVali el-Ciburi, hayatını kaybedenler için kentte 1 haftalık yas ilan ederken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Ninova Vilayeti Operasyonlar komutanı Abdullah el-Ciburi, gözaltına alınanlar arasında düğün salonunun sahibinin de olduğunu söyledi.

ENKAZA DÖNEN DÜĞÜN SALONU GÖRÜNTÜLENDİ

114 kişinin ölümü ile sonuçlanan facianın ardından enkaza dönen düğün salonu görüntülendi. Yıkılan düğün salonu kullanılamaz hale gelirken, düğüne katılanların eşyaları çevreye saçıldı.

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