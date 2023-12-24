Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Bu yiyecekler zehre dönüşüyor. Mutfaklarımızda bu hatayı her gün yapıyoruz
Yiyeceklerin tekrar ısıtılması gıda kalitesini düşürdüğü ve bakteri üremesine sebep olduğu için uzmanlar yeniden ısıtılan yemeklerin sağlığa zararlı olabileceğini söylüyor. Peki, hangi yiyecekler tekrar ısıtılınca sağlığa zararlıdır?

Uzmanlar yediğimiz yemeklerin kalan kısımlarını oda sıcaklığında fazla bekletmeden buzdolabına koyulmasını öneriyor. Fakat bunu yaparken özellikle bazı yiyeceklerin tekrar ısıtıldığında zararlı olabileceği de unutulmamalı. İşte tekrar ısıtıldığında sağlığa zararlı o yiyecekler…

Uzmanlara göre ikinci kez ısıtılıp yenildiğinde zehirleme olasılığı yüksek o besinler: Ispanak, mantar, yumurta, tavuk, kereviz, pancar, patates, pirinç.

Uzmanlar bazı yiyeceklerin yeniden ısıtıldıkları takdirde zararlı olabileceğini vurguladı. Avustralyalı diyetisyen Kim Lindsay, ısıtmaktan kaçınılması gereken riskli gıdaları açıkladı:

Patatesin içerisindeki Clostridium botulinum adlı bakteri tarafından üretilen ölümcül toksinler, felce neden olabilen botulizm adlı zehirlenme türüne neden olabilir.

Pirinci tekrar ısıttığınızda zararlı patojenlere neden olabilirler.

Kahvaltılık yiyeceklerden yumurta ishal, ateş ve kusma gibi semptomlara neden olabilen salmonella bakterisini taşıyabilir.

Ispanak uygun şekilde ısıtılmadığında ciddi bir enfeksiyon olan listeriosis'e neden olabilir.

GIDALARDA ÇÖZDÜRME İŞLEMİ NASIL OLMALI?

Öğünlerimizden artan pek çok gıdayı buzlukta saklıyor ve tekrar tüketiyoruz. Uzmanlar yiyecekler buzluktan alınıp tekrar çözdürülecekse doğru şekilde yapılması gerektiğini söylüyor.

Özellikle buzluktan çıkartıp tekrar yiyeceğimiz gıdalar çözdürme işleminin oda sıcaklığında bekletilerek yapılmaması gerektiği konusuna dikkat etmek gerekiyor. Bunun sebebi ise oda sıcaklığında bekleyen gıdaların çözünene kadar eriyen ve hava ile temas halinde olan kısmında bakteri üretimi başlamaktadır. Sağlığa zararlı olabileceği için çözdürme işlemi buzdolabında devam etmelidir.

Buzdolabı yanı sıra mikrodalganın çözdürme özeliği kullanılarak çözülen yiyecekler hızla tüketilmelidir.

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