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İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike

İstanbul'da içme suları gerekli klor işlemlerinden geçirilmesine rağmen sulardaki kireç miktarı ileriki yaşlarda sorunlara neden olabileceğinin ortaya çıkması korkuttu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:14
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Mutfaktaki büyük tehlike. İstanbulluya kötü haber

İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
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İstanbul’da çeşme suyunun klor işleminden geçtiği biliniyor ancak sudaki kireç miktarı ileriki yaşlarda ciddi sıkıntılara neden olabileceği bildirildi.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar genellikle arıtma sularını ya da damacana sularını tercih ettiği biliniyor.

Sizler için kireçli suyun insan sağlığına verdiği zararlar derlendi.

İLERİKİ YAŞLARDA KİREÇLENME SORUNUNA NEDEN OLUYOR

Sert suların neden olduğu diğer bir rahatsızlık da kireçlenmedir. Eklemlerde oluşan ve kemik yüzeylerinde aşınma, kıkırdaklarda çatlama gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen kireçlenme, tüm bu sebeplerden ötürü çeşitli işlev bozukluklarının yanı sıra sürekli artıp azalan ağrılar da yaratır. Yaş ilerledikçe çok daha sık görülmeye başlanan kireçlenme; özellikle kalça, el parmakları, omurga, bilek ve dirsek gibi eklemlerin yoğunlaştığı noktalarda meydana gelir.

BÖBREKLERE ZARAR VERİYOR

Kirecin yol açtığı en yaygın hastalıklardan biri böbrek taşıdır. Böbreklerde biriken kum ve taşların oluşmasına ya da büyümesine yol açan sertlik oranı yüksek sular, böbrek taşı probleminin kronik hale gelmesine sebep olabilir. Epey acılı bir süreç olan taş dökme aşamalarına maruz kalmamak ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için su sertliği konusunda hassas olmak gerekir. Bu yüzden kireçli su içmek ya da kireçli suları yemeklerde ve içeceklerde kullanmak gibi sıklıkla yapılan hatalı davranışlardan uzak durmak büyük önem taşır.

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