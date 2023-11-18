Müthiş gol attı herkes şaştı kaldı. Kimdir bu Kenan Yıldız?

Almanya'yı mükemmel bir golle avlayan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, 2. milli maçında yıldızlaştı. Peki kimdir bu Kenan Yıldız?

KAYNAK: Haber Merkezi
Müthiş gol attı herkes şaştı kaldı. Kimdir bu Kenan Yıldız?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Almanya'nın Regensburg şehrinde doğdu. Jahn Regensburg'un akademisinde futbola başladı.
2 yıl burada kaldıktan sonra Bayern Münih ile anlaştı. Bayern Münih'in altyapısına 2012 yılında, 7 yaşındayken katıldı. Alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 Yaş Altı takıma kadar yükseldi. Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeniden anlaşmadı.
12 Temmuz 2022'de Juventus'a 3 yıllık imza attı.
7 Kasım'dan itibaren Juventus'ta A Takıma yükselen Kenan, bu sezon Serie A'da 5 maça çıktı, 41 dakika süre aldı.
Hırvatistan maçının son 5 dakikasında şans bulup ilk kez A Milli olan Kenan Yıldız, Almanya karşısında sahaya ilk 11'de çıktı, attığı golle adeta şov yaptı.

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