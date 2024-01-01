Mutlu yıllar Türkiye köprü ve otoyollara büyük zam geldi. Dakika 1 gol 1

Türkiye'nin birçok şehrinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı coşku, sevinç, ve mutlulukla kutlandı. Ancak vatandaşların yılbaşı hevesi kursaklarında kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü KGM, 2024 yılında kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76 oranında, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere ise yüzde 50 oranında zam yaptığını duyurdu.

"ORTALAMA YÜZDE 76 ZAM"

*Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak; Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında,

*YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama %50 oranında artırılmıştır.

*Buna göre, Karayollari Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9,00 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15,00 TL olarak belirlenmiştir.

*YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlenmiştir.

*Araç sınıflarına göre köprü geçiş ücret tarifeleri ekte verilmiş olup, detaylı bilgiler uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.kam.gov.tr adresinde açıklanacaktır.

İşte 1 Ocak itibarı ile uygulanacak yeni fiyat listesi,

TÜRKİYE YENİ YILI COŞKUYLA KUTLADI

Türkiye 2024 yılına girer girmez gelen zamlardan habersiz yılbaşını coşku, sevinç ve mutlulukla kutladı. Yılbaşı kutlamaları nedeniyle İstanbul'un bir çok ilçesinde büyük bir insan yoğunluğu yaşandı.

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