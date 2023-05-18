Müzeler gününde Bodrum Deniz Müzesi'nden anlamlı etkinlik

ICOM, 2023 yılının Uluslararası Müze Günü temasını “Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah” olarak belirlemişti. Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri projesi, geleneksel olarak devam eden resim yarışmaları ve okullara gerçekleştirmiş olduğu rehberli gezileri ile müzelerin eğitim işlevinden etkili bir şekilde yararlanmak için faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, “Sürdürülebilirlik” ve “Refah” temalarını Halikarnas Balıkçısı Koleksiyonu ile birleştirdi. Halikarnas Balıkçısı’nın Anma yıl dönümü olan ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 2022 senesinde “Merhaba Günü” olarak ilan edilen 17 Nisan’da Halikarnas Balıkçısı ile özdeşleşmiş olan “Merhaba” için “Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması” basın duyurusu yapılmıştı.

Bodrum Deniz Müzesi, koleksiyonunu ve projesini, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü ICOM 2023 teması ile birleştirerek deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere “Merhaba” diyecek. Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren “Misafir Afetzedelere Özel Süreli Müze Programı” dahilinde atölyeler düzenleyen Bodrum Deniz Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde düzenleyeceği etkinliklerle kalplere dokunacak.

BODRUM DENİZ MÜZESİNDEN “HATAY’A MERHABA” ORİGAMİ ATÖLYESİ

“Hatay’a Merhaba” Origami Atölyesinde atölye katılımcıları ile birlikte sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla atık kağıtları kullanarak origamiden farklı büyüklüklerde hediye kutuları hazırlanarak kutuların kapaklarına merhabalar yazılacak, içerisinde iyi dilekler ve hediyeler eklenip Hatay'a Arsuz Belediyesi-Bodrum Belediyesi Kardeş Konteyner Kenti ve Cebike Mahallesi Hayriye-Ahmet Açıkgöz İlkokulu'na gönderecek. 7’den 70’e her yaştan bireyin katılım gösterebileceği atölye 18 Mayıs günü iki oturum halinde, 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan atölyeye 0530 232 14 83 numaralı telefondan ön kayıt yapılması gerekiyor.

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ CANLI YAYINDA GEZİLECEK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi saat 15.00’te, müze müdürü Özgür Çomak’ın eşliğinde canlı yayında gezilecek. Müzeler arası bu iş birliğiyle iki müze birbirine "Merhaba" diyecek. Yayın canlı olarak Bodrum Belediyesi’nin YouTube hesabından tüm ilgililerce izlenebilecek.