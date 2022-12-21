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Barış Manço Evi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Barış Manço Moda 81300 adıyla 2010 yılında müze konseptiyle hazırlanan evi, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:17
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Müzeye çevrilen Barış Mançonun evi ziyaretçilerini bekliyor

Barış Manço Evi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
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Kadıköy Belediyesi’nin 2010 yılında Halkbank işbirliğinde ve Manço ailesinin katkılarıyla Kadıköy’e kazandırdığı Barış Manço Moda 81300 evi bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

Barış Manço Evi’nin 2010’da kapılarını açtığı hazırlık aşamasına kadar şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın sanat danışmanlığını yaptı.

Barış Manço denilince akla gelebilecek birçok detayın bir araya getirilerek hazırlandığı evin bakım çalışmaları, Halkbank tarafından eylül ayında başladı ve orijinal haline sadık kalınarak 3 ayda tamamlandı.

Barış Manço Evi’nin bir açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ergin Kaya, Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço, Sunay Akın’ın eşi Belgin Akın, Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres’in üyesi müzisyen Ahmet Güvenç, Moğollar grubunun üyesi Cahit Berkay ve Cem Karaca’nın oğlu müzisyen Emrah Karaca katıldı.

"BURASI ARTIK HALKIN EVİ"

Açılış konuşmasını yapan Lale Manço, buranın artık halkın evi olduğunu söylerken “Zamanında kimsenin yanaşamadığı süreçte Kadıköy Belediyesi elini taşın altına koydu ve bu hale geldi. Bu da Barış Manço’nun burada sonsuza kadar yaşayacağı anlamına geliyor. Burası artık halka ait bir yer oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğukan Manço ise yaptığı konuşmada “20 senemin geçtiği bu eve her geldiğimde, her buranın kokusunu aldığımda bu koku beni 1985’li yıllarıma götürüyor. Ne mutlu bize ki bugün halen bu ev ayakta ve bugüne kadar 500 bin kişi ziyaret etmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Evde ziyaretçileri Manço’nun arabası ve şarkı sözlerinden esinlenerek yapılan “Domates, Biber, Patlıcan” ve ”Arkadaşım Eşek” heykelleri karşılıyor. Heykeltıraş Murat Daşkın tarafından yapılan Barış Manço heykeli ise Manço’nun bestelerini yaptığı “O benim rüyam” dediği ve salonda bulunan kuyruklu piyanosunun başında yer alıyor. Her yıl yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği evde gitarı, plakları, ailesinin verdiği özel eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar, orijinal konser afişleri ve daha fazlası Barış Manço'nun şarkıları eşliğinde görülebilir.

Barış Manço evi resmi bayramlar ve pazartesi günleri dışında saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında açık. (İHA)

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